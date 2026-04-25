El Molino de Barcelona cerrará sus puertas el 30 de junio de manera definitiva

Barcelona, 25 abr (EFE).- El popular teatro El Molino, ubicado en el Paral.lel de la capital catalana, cerrará sus puertas de manera definitiva el próximo 30 de junio al renunciar la empresa Barcelona Events Musicals (BEM) a la concesión municipal que consiguió en concurso público en 2024.

Fuentes de la empresa BEM han confirmado a EFE la noticia del cierre avanzada por El Periódico, y han precisado que los gestores lo harán efectivo el 30 de junio próximo.

Hasta entonces, la sala funcionará como hasta ahora, con apertura los fines de semana. El último espectáculo de El Molino será el 27 de junio.

Las citadas fuentes de BEM, la misma empresa que organiza el festival Cruïlla, han indicado que el cierre responde a los problemas surgidos en los pasados meses con la sala, sobre todo por las quejas vecinales que han motivado que se deban acometer unas obras de insonorización en el local y que el horario del teatro se haya reducido a espectáculos en fin de semana.

BEM reabrió El Molino en octubre de 2024 tras obtener la concesión administrativa en concurso público para un periodo de cuatro años.

El popular teatro de Barcelona, mítico para los espectadores de cabaré, se inauguró en 1898. Cerró por primera vez en 1997 y se reabrió en 2010.

Tras un periodo de incierta gestión por parte de la empresa Ociopuro, que declaró suspensión de pagos, lo compró el Ayuntamiento de Barcelona en 2021, administración que cedió su gestión a BEM en 2024. Desde entonces ha funcionado como una sala de pequeño aforo (250 espectadores), con actuaciones musicales en directo, desde el jazz a canciones de autor. EFE