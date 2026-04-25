Espana agencias

El Molino de Barcelona cerrará sus puertas el 30 de junio de manera definitiva

Guardar

Barcelona, 25 abr (EFE).- El popular teatro El Molino, ubicado en el Paral.lel de la capital catalana, cerrará sus puertas de manera definitiva el próximo 30 de junio al renunciar la empresa Barcelona Events Musicals (BEM) a la concesión municipal que consiguió en concurso público en 2024.

Fuentes de la empresa BEM han confirmado a EFE la noticia del cierre avanzada por El Periódico, y han precisado que los gestores lo harán efectivo el 30 de junio próximo.

Hasta entonces, la sala funcionará como hasta ahora, con apertura los fines de semana. El último espectáculo de El Molino será el 27 de junio.

Las citadas fuentes de BEM, la misma empresa que organiza el festival Cruïlla, han indicado que el cierre responde a los problemas surgidos en los pasados meses con la sala, sobre todo por las quejas vecinales que han motivado que se deban acometer unas obras de insonorización en el local y que el horario del teatro se haya reducido a espectáculos en fin de semana.

BEM reabrió El Molino en octubre de 2024 tras obtener la concesión administrativa en concurso público para un periodo de cuatro años.

El popular teatro de Barcelona, mítico para los espectadores de cabaré, se inauguró en 1898. Cerró por primera vez en 1997 y se reabrió en 2010.

Tras un periodo de incierta gestión por parte de la empresa Ociopuro, que declaró suspensión de pagos, lo compró el Ayuntamiento de Barcelona en 2021, administración que cedió su gestión a BEM en 2024. Desde entonces ha funcionado como una sala de pequeño aforo (250 espectadores), con actuaciones musicales en directo, desde el jazz a canciones de autor. EFE

Últimas Noticias

Moreno afirma que será un presidente del PP el que inaugure el AVE en Almería: "No son capaces de hacerlo"

Moreno afirma que será un presidente del PP el que inaugure el AVE en Almería: "No son capaces de hacerlo"

Vasco Vilaça y Beth Potter campeones, Cantero noveno en las series mundiales de Samarcanda

Infobae

Roban 149 monedas del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico de Badajoz

Infobae

Abascal critica el "fanatismo climático" y acusa a Moreno de "continuar con su plan de arrancar olivos"

Abascal critica el "fanatismo climático" y acusa a Moreno de "continuar con su plan de arrancar olivos"

IU reivindica su papel de anticipación en su 40 aniversario y pide un frente amplio de izquierdas para parar el fascismo

IU reivindica su papel de anticipación en su 40 aniversario y pide un frente amplio de izquierdas para parar el fascismo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

ECONOMÍA

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueña del local no quiere que se lo quede su hijo

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”