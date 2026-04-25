Espana agencias

La Comunidad de Madrid lamenta la "deriva preocupante" de la seguridad y acusa al delegado de "no ocuparse"

Guardar
Imagen G3YQX3LRSRGP5N75N6TV7MOWUI

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado este sábado la "deriva preocupante" que ha tomado la seguridad madrileña en los últimos años y ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de "no ocuparse" de sus competencias.

Así lo ha transmitido en declaraciones a los medios haciendo tras el último suceso de este viernes en el distrito de Puente de Vallecas, después de que un joven hondureño de 17 años fuera asesinado con un cuchillo mientras caminaba por la calle, un hecho que la Policía Nacional no descarta que pueda tratarse de un crimen de bandas.

En este sentido, el consejero ha recordado que el suceso está siendo investigado por los agentes, pero ha pedido "que se dote de medios" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil "para que puedan hacer su trabajo de investigación, pero también su trabajo preventivo", y evitar así que estos acontecimientos ocurran en Madrid, una región que, según García Martín, "siempre ha sido segura".

"Hemos visto cómo están faltando medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cómo tenemos a un delegado del Gobierno más dispuesto a hacer campaña para Pedro Sánchez que a ocuparse de las cosas que importan a los madrileños y que competen a la Delegación del Gobierno, como en este caso la seguridad", ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido el patrón de una patera con 21 migrantes rescatados en aguas de Cabrera

Infobae

Varios cientos de personas gritan 'No a la guerra' en el centro de Madrid

Infobae

Localizada en Sagunto (Valencia) la niña de 12 años desaparecida en el municipio

Infobae

Una secuencia "excepcional" de borrascas triplicó el registro climático en zonas de España

Infobae

Tunde sufre una lesión muscular en el aductor izquierdo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

‘Defense’, la aplicación que la Guardia Civil obliga a instalar a los agentes en sus móviles particulares y que incluye datos confidenciales de víctimas de violencia de género

ECONOMÍA

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueño del local no quiere que se lo quede su hijo

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”