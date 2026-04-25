La Comunidad de Madrid lamenta la "deriva preocupante" de la seguridad y acusa al delegado de "no ocuparse"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado este sábado la "deriva preocupante" que ha tomado la seguridad madrileña en los últimos años y ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de "no ocuparse" de sus competencias.

Así lo ha transmitido en declaraciones a los medios haciendo tras el último suceso de este viernes en el distrito de Puente de Vallecas, después de que un joven hondureño de 17 años fuera asesinado con un cuchillo mientras caminaba por la calle, un hecho que la Policía Nacional no descarta que pueda tratarse de un crimen de bandas.

En este sentido, el consejero ha recordado que el suceso está siendo investigado por los agentes, pero ha pedido "que se dote de medios" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil "para que puedan hacer su trabajo de investigación, pero también su trabajo preventivo", y evitar así que estos acontecimientos ocurran en Madrid, una región que, según García Martín, "siempre ha sido segura".

"Hemos visto cómo están faltando medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cómo tenemos a un delegado del Gobierno más dispuesto a hacer campaña para Pedro Sánchez que a ocuparse de las cosas que importan a los madrileños y que competen a la Delegación del Gobierno, como en este caso la seguridad", ha añadido.