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Osasuna busca sellar la permanencia ante un Sevilla obligado a reaccionar

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Pamplona/ Sevilla, 25 abr (EFE).- Osasuna recibe al Sevilla (18:30 horas) en El Sadar con la oportunidad de asegurar la permanencia y dejar atrás la mala imagen ofrecida en San Mamés, mientras los hispalenses llegan con la necesidad urgente de sumar para aliviar su delicada situación.

Osasuna tiene el objetivo de cerrar de manera virtual la permanencia ante su afición ante un Sevilla obligado a rascar al menos un resultado positivo que le permita tomar aire.

Alessio Lisci se ha marcado como objetivo “sellar la salvación”, al ser “el partido más importante” disputado hasta la fecha en la presente temporada, con puntos en juego que podrían significar su presencia un año más en la élite.

El conjunto navarro que viene de perder en San Mamés ante el Athletic Club dejó la sensación de un equipo sin una idea clara de juego y falto de intensidad.

Algo que no sentó bien en la grada, en un momento en el que Osasuna pudo acercarse a los puestos europeos.

El encuentro ante el Sevilla se presenta también como una prueba de carácter, por lo que los de Alessio Lisci están obligados a ofrecer una versión reconocible: competitiva, intensa y con personalidad.

El técnico italiano podrá contar con toda la plantilla disponible, por lo que podrá elegir el once con mayor margen y buscar soluciones para recuperar el pulso competitivo del equipo.

“Tienen jugadores muy buenos, el tema es que quizás no estén en su mejor momento de confianza, pero es un club muy histórico y van a reaccionar”, dijo Lisci sobre el Sevilla.

El entrenador de Osasuna ha convocado a 23 jugadores para la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports: S. Herrera, Aitor Fdez, Stamatakis, Juan Cruz, Herrando, V. Rosier, Javi Galán, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide, Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Rubén García, Moi Gómez, Osambela, Raúl, Kike Barja, Budimir, Moro y Víctor M. V.

Por su parte, el Sevilla de Luis García Plaza llega asomado al abismo tras su derrota de este jueves ante el Levante (2-0), que lo ha dejado con 34 puntos a dos de los levantinistas y a uno del Alavés, que ocupa la primera de las tres plazas fatídicas que los sevillistas ven como una amenaza cada día más real.

La primera de las seis finales que el Sevilla tiene por delante para evitar caer en el pozo y, por esa misma condición, el trabajo de Luis García se ha centrado más en el aspecto psicológico que en el táctico para evitar desconexiones y que sus jugadores salgan al campo atenazados por la situación.

El propio técnico ya ha transmitido la idea de que, de aquí al final, sólo queda sufrir y convencerse de que la única idea que debe regir es que el Sevilla es un equipo que va a luchar por no descender y tiene que jugar con intensidad para evitar lagunas y atreverse a hacer cosas.

Luis García apela a la concentración para lograr resultados como el logrado ante el Atlético de Madrid (2-1), aunque la mayor de las dificultades será la de luchar contra los fantasmas que no aparecen en los manuales tácticos y con los que el Sevilla lleva coqueteando peligrosamente en las últimas temporadas.

-- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz, Aimar; Rubén García, Budimir, Víctor Muñoz.

Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Gudelj, Salas, Oso; Isaac Romero, Agoumé, Manu Bueno, Vargas y Adams.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité Madrileño)

Estadio: El Sadar

Hora: 18:30

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