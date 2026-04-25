0-1. Un golazo de Virgili adelanta al Mallorca al descanso en Vitoria

Vitoria, 25 abr (EFE).- Un golazo de Jan Virgili ha adelantado al Mallorca al descanso en Vitoria, ante un Deportivo Alavés que le costado llegar a la portería rival, pero cuando lo ha hecho se ha encontrado con Leo Román, que ha evitado el empate.

A los tres minutos de partido se ha lesionado Lucas Boyé y ha sido sustituido por Ibrahim Diabate. EFE

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