Espana agencias

Iñigo Pérez: "La Real Sociedad es, junto con el Barcelona, el más potente de LaLiga"

Guardar

Madrid, 25 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que la Real Sociedad es, junto con el Barcelona, el equipo "más potente" del campeonato y aseguró que esta es la primera vez que piensa que si ganan podrían estar "cerca de la salvación".

El equipo madrileño, con 38 puntos, ansía lograr un triunfo que le permita superar la barrera de los cuarenta, cifra imaginaria en la que el vestuario considera que la salvación sería casi un hecho.

"Este es el primer día que pienso que ganando podríamos estar muy cerca de la salvación. Es un partido trascendental por el momento que vivimos y en lo que está por llegar”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Ganar no será fácil porque la Real Sociedad está haciendo una gran temporada. La pasada semana se proclamó campeón de la Copa del Rey y sacó su billete para la competición europea el próximo curso.

"Actualmente, junto al Barcelona, son los dos equipos más potentes. Mañana esperamos a uno de los mejores equipos del campeonato. Es un espejo donde mirarnos. Hace un tiempo compartían con nosotros posición en la clasificación y han ido obteniendo lo que merecían. Siempre que ocurre esto es bonito verlo porque sientes que tú también puedes", confesó.

"Si el Mallorca o el Osasuna han jugado una final, ¿por qué tú no?", preguntó el técnico navarro, para el que "la línea tan fina, a veces, no entiende de justicia".

"Nos ha pasado todo el año. Hemos merecido más puntos y por eso creo mucho en el proceso y en lo que puede darnos. Todo es más sencillo de lo que parece. Si mañana piensas en el Estrasburgo, pierdes y te afecta en aquello donde estás poniendo toda tu energía. Si llegamos a esos 41 puntos nos ayudará para lo del jueves", apuntó.

"Nosotros tenemos que pensar que hay una parte importante que es la deuda generada con nuestra afición. Jugamos para saldar una deuda, viendo que nos apoyan en los viajes y en la Liga con lo que conlleva de gasto o a nivel familiar. Hay un grupo muy importante en términos de rendimiento y humano. No hay excusas", manifestó.

Iñigo Pérez acaba contrato el 30 de junio y aún no ha renovado con el Rayo. Los rumores sobre su marcha a otro equipo han comenzado aunque el presidente, Raúl Martín Presa, lo quiere el próximo curso. Esta semana llegó a decir que quería que fuese "el Cholo del Rayo".

"Voy a intentar mantener mi narrativa del otro día. No hay nadie más importante que el colectivo y por eso me centraré en la Real Sociedad", concluyó. EFE

Últimas Noticias

Andueza (PSE) cree que el pacto PP-Vox en Extremadura es "un manual para desmantelar" lo construido por los socialistas

Andueza (PSE) cree que el pacto PP-Vox en Extremadura es "un manual para desmantelar" lo construido por los socialistas

PSOE-M defiende que España es "un socio fiable" y que está "al lado de la paz" y reivindica su compromiso con la OTAN

PSOE-M defiende que España es "un socio fiable" y que está "al lado de la paz" y reivindica su compromiso con la OTAN

El Govern guarda un minuto de silencio por la mujer de 92 años asesinada ayer por su hijo

Infobae

Mónica García optará a las primarias de Más Madrid para disputar la Comunidad a Ayuso

Infobae

Pedro Sánchez reafirma que el PSOE está "de vuelta" en Extremadura para hacer frente al "momento crítico" de la región

Pedro Sánchez reafirma que el PSOE está "de vuelta" en Extremadura para hacer frente al "momento crítico" de la región
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

ECONOMÍA

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueño del local no quiere que se lo quede su hijo

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”