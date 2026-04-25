Iñigo Pérez: "La Real Sociedad es, junto con el Barcelona, el más potente de LaLiga"

Madrid, 25 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que la Real Sociedad es, junto con el Barcelona, el equipo "más potente" del campeonato y aseguró que esta es la primera vez que piensa que si ganan podrían estar "cerca de la salvación".

El equipo madrileño, con 38 puntos, ansía lograr un triunfo que le permita superar la barrera de los cuarenta, cifra imaginaria en la que el vestuario considera que la salvación sería casi un hecho.

"Este es el primer día que pienso que ganando podríamos estar muy cerca de la salvación. Es un partido trascendental por el momento que vivimos y en lo que está por llegar”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Ganar no será fácil porque la Real Sociedad está haciendo una gran temporada. La pasada semana se proclamó campeón de la Copa del Rey y sacó su billete para la competición europea el próximo curso.

"Actualmente, junto al Barcelona, son los dos equipos más potentes. Mañana esperamos a uno de los mejores equipos del campeonato. Es un espejo donde mirarnos. Hace un tiempo compartían con nosotros posición en la clasificación y han ido obteniendo lo que merecían. Siempre que ocurre esto es bonito verlo porque sientes que tú también puedes", confesó.

"Si el Mallorca o el Osasuna han jugado una final, ¿por qué tú no?", preguntó el técnico navarro, para el que "la línea tan fina, a veces, no entiende de justicia".

"Nos ha pasado todo el año. Hemos merecido más puntos y por eso creo mucho en el proceso y en lo que puede darnos. Todo es más sencillo de lo que parece. Si mañana piensas en el Estrasburgo, pierdes y te afecta en aquello donde estás poniendo toda tu energía. Si llegamos a esos 41 puntos nos ayudará para lo del jueves", apuntó.

"Nosotros tenemos que pensar que hay una parte importante que es la deuda generada con nuestra afición. Jugamos para saldar una deuda, viendo que nos apoyan en los viajes y en la Liga con lo que conlleva de gasto o a nivel familiar. Hay un grupo muy importante en términos de rendimiento y humano. No hay excusas", manifestó.

Iñigo Pérez acaba contrato el 30 de junio y aún no ha renovado con el Rayo. Los rumores sobre su marcha a otro equipo han comenzado aunque el presidente, Raúl Martín Presa, lo quiere el próximo curso. Esta semana llegó a decir que quería que fuese "el Cholo del Rayo".

"Voy a intentar mantener mi narrativa del otro día. No hay nadie más importante que el colectivo y por eso me centraré en la Real Sociedad", concluyó. EFE