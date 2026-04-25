El Celta pierde a Vecino y Swedberg para el duelo en Villarreal

Vigo, 25 abr (EFE).- El mediocentro uruguayo Matías Vecino y el extremo sueco Williot Swedberg son baja de última hora en el Celta para el partido que mañana disputará contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

“Williot no pudo salir a entrenar hoy y Matías notó un pinchazo en el aductor en el entrenamiento de ayer. No son cosas importantes, pero no están disponibles para este partido”, explicó el técnico Claudio Giráldez en rueda de prensa.

El preparador celeste confirmó que los futbolistas del filial Hugo González y Andrés Antañón viajarán con el primer equipo a Villarreal, por lo que no disputarán el derbi de esta tarde contra el Pontevedra en Pasarón.

Las bajas de Vecino y Swedberg se unen a las ya conocidas del defensa central Carl Starfelt, quien sigue sin recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección, y Miguel Román. EFE

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