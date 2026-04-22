Vox ve "incoherente" que el PP rechace en el Congreso la prioridad nacional y no descarta que dañe los acuerdos en CCAA

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera "incoherente" que el PP haya votado este miércoles en el Congreso en contra de su iniciativa para aplicar el concepto de "prioridad nacional" en toda España y no descarta que pueda "influir" en las negociaciones en curso para conformar gobiernos de coalición en Aragón y Castilla y León.

"Esperemos que no influya", ha deslizado la portavoz en declaraciones a los medios al término del Pleno, tras la votación de la moción, que reclamaba que los españoles vayan primero a la hora de acceder a viviendas públicas y ayudas sociales, entre otros puntos, en línea con lo pactado en Extremadura.

La portavoz parlamentaria ha reprochado al PP su "falta de coherencia" y les ha advertido de que los intereses de Vox "van a ser los mismos" en todas las comunidades autónomas. "Lo lógico es que lo que se puede a nivel autonómico se debe poder también a nivel nacional", ha defendido Rodríguez de Millán.

EL PP NO TIENE UN PROYECTO COMÚN

En esta línea, ha lamentado que la dirección nacional 'popular' "boicotea" el acuerdo alcanzado en Extremadura y considera que tiene "un problema muy serio" porque su proyecto no es "común" a toda España.

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha destacado en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que la formación se ha quedado "sola" exigiendo la prioridad nacional en toda España. "El PP ha decidido unir sus votos a los del Gobierno y sus socios para rechazar una medida que pone a los españoles primero", han añadido.

El PP insiste en rebajar la prioridad nacional, la vincula con el arraigo y garantiza que ningún inmigrante legal será "discriminado". Las discrepancias en torno al concepto han tensado la relación entre Génova y Bambú.

Vox y el PP están muy cerca de cerrar el acuerdo de gobierno en Aragón, que podría anunciarse en "las próximas horas", según ha avanzado durante esta jornada Abascal, antes de la votación en la Cámara Baja. Ambas partes se encuentran inmersas también en negociaciones para sellar un pacto en Castilla y León.

Ya gobernaron en coalición estas autonomías, más Murcia y la Comunidad Valenciana, pero Vox rompió los ejecutivos de coalición en 2024, un año después de conformarlos, por las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.