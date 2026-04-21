Un alcalde socialista de Guadalajara pide a Pedro Sánchez adelanto electoral y aboga por no gobernar a cualquier precio

El alcalde de Cabanillas del Campo (Guadalajara), el socialista José García Salinas, ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press que si él estuviera en el puesto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "convocaría elecciones generales".

Una petición que está en la línea del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que lleva meses pidiendo ese adelanto electoral para no arrastrar al PSOE en unos comicios municipales y autonómicos. "No puede ser que termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que siga existiendo cuartel general", advertía hace unos meses García-Page.

El regidor de Cabanillas del Campo, municipio encuadrado en el eje industrial del Corredor del Henares, recuerda que Podemos en Cabanillas planteó en 2023 unas cuestiones, a su juicio, "inasumibles" en la localidad y él --antes de las elecciones-- a la candidata de esta formación le dijo que "no gobernaría con ella aunque fuese necesario". "Prefiero no ser alcalde a gobernar a cualquier precio", ha espetado García Salinas.

Dicho esto, el alcalde socialista asegura que le parece bien que Pedro Sánchez intentase sacar una Legislatura, pero sin embargo no está de acuerdo ni comparte "los pactos que se hicieron". Siendo una opinión "muy personal" suya como alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas insiste en que no cree en ese modelo que se gestó. "No creo en todo lo que se hizo con los indultos, no creo en la financiación que se está proponiendo y honestamente creo que estamos en un momento en el que no se está avanzando".

"Un gobierno es para cambiar, un gobierno es para transformar y un gobierno es para mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas", y en su opinión, "hay que pensar en el país, hay que pensar en los ayuntamientos y hay que pensar en las comunidades autónomas". "Si yo estuviera en el puesto del presidente del Gobierno, convocaría elecciones generales", ha sido contundente el alcalde de Cabanillas.

INFRAFINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

Abundado en la financiación, el regidor socialista también ha advertido de que los ayuntamientos están "muy infrafinanciados", especialmente desde la reforma de la administración local que impulsó el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

"Es algo que se ha podido normalizar", ha admitido el socialista, quien ha aprovechado estas palabras para hacer una crítica a su propio partido, porque, según ha afeado, "se criticó mucho cuando estábamos en la oposición, pero no se ha hecho nada para cambiarlo y ya llevamos unos cuantos años en el Gobierno".

Según ha afirmado, "no parece razonable que un municipio como Cabanillas, se nos ponga trabas a que gastemos nuestro dinero ahorrado. En cambio, incide, si él decidiese endeudar al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo "tendría más recursos" para poder destinar a sus vecinos y a sus vecinas.

A su entender, es "algo absurdo" que se permita endeudar a la administración y en cambio "no se permita gastar de sus ahorros" que, en definitiva, "es el dinero que ya obra en las arcas municipales".

Todo eso, según ha aseverado, conlleva a que muchas de las cuestiones que no están contempladas en la parte autonómica o en la parte nacional "las tengamos que sufragar los ayuntamientos, en las que desde luego nuestra economía no es la más boyante de todas".

CASO MASCARILLAS

Por otro lado, y sobre si le duele ver a compañeros de partido sentados en el banquillo del juicio del caso mascarillas, el alcalde de Cabanillas del Campo ha sido rotundo: "No, no me duele en absoluto que haya compañeros de partido sentados en un banquillo".

"Me indigna más si cabe que sean de mi propio partido", ha apostillado el regidor, quien ha querido dejar claro que "sean del PP, sean del PSOE o sea de Vox, me parece una auténtica vergüenza la corrupción". "Miremos donde miremos me parece absolutamente una auténtica vergüenza, sin perjuicio que siempre defenderé la presunción de inocencia". "Hasta que no se demuestre lo contrario, todos los de izquierda y los de derecha son inocentes hasta que se demuestre a través de una resolución judicial que son culpables, aunque todos los indicios apuntan hacia ello", ha manifestado.

Considera además que hay hacer una reflexión como demócratas. "Creo que estas personas que se encuentran ahora mismo sentadas en un banquillo son la minoría. Son muy pocos en comparación de cuántos alcaldes, presidentes del gobierno, ministros, ministras, consejeros, diputados regionales hay nuestro país de todos los colores políticos y que es gente honesta, gente honrada y que se deja la vida por mejorar la calidad de vida de los vecinos".

"Esto que estamos viendo ahora mismo en televisión es lo peor de la política. Lo que nos tiene que dar vergüenza"; por lo que ha pedido endurecer las normas y endurecer las leyes "para que esta gente no se vaya de rositas o que pasen muy pocos años en la cárcel". "La única forma de erradicar la corrupción es la contundencia en las resoluciones judiciales y en el cumplimiento íntegro de las penas".