Cortada la AP-7 en Santa Oliva (Tarragona) por un choque entre un camión y una furgoneta

Tarragona, 21 abr (EFE).- La autopista AP-7 se encuentra cortada este martes en Santa Oliva (Tarragona), en sentido Barcelona, debido a una colisión entre una furgoneta y un camión, que ha volcado y ocupa los tres carriles de circulación, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

El accidente ha tenido lugar sobre las 7:24 horas y está provocando retenciones de unos cuatro kilómetros. Hay desvíos señalizados del tráfico hacia la N-340 y la C-32 (tramo de peaje).

Por causas que aún se desconocen, el camión ha colisionado con la furgoneta cuando los dos vehículos circulaban en sentido norte.

Nadie ha quedado atrapado en los vehículos implicados, aunque el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha tenido que atender a tres personas.

Los Bomberos de la Generalitat, que han enviado nueve dotaciones, trabajan para contener un escape de combustible. EFE

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