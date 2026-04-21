PP asegura que Guardiola demuestra tener una "hoja de ruta" para Extremadura

Mérida, 21 abr (EFE).- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que este martes la candidata del PP la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha demostrado que tiene una "hoja de ruta" para Extremadura tras un discurso "sin complejos", "realista" y "ambicioso".

En rueda de prensa posterior a las palabras de Guardiola, Sánchez Juliá ha dicho que la candidata popular se ha mostrado también "con fuerza, con confianza y muy reivindicativa".

Así, ha valorado cómo ha desarrollado el acuerdo con Vox para dar "cuatro años de estabilidad a la región", así como el proyecto del PP para Extremadura.

Para Sánchez Juliá, la presidenta extremeña tiene una "hoja de ruta" para Extremadura para afrontar el futuro "con ganas", con una apuesta por "más empleo", mejorar de los servicios públicos, por el campo, las familias y la bajada de impuestos, así como otras medidas de carácter social y económico.

Todo ello, ha asegurado, para que Extremadura "siga siendo líder en los ránquines económicos y sociales del país".

A su juicio, Guardiola ha conseguido "dejar atrás" las políticas socialistas "que llevaron a Extremadura a la decadencia" y su investidura de este miércoles está refrendada por el 60 % de los extremeños (la suma de los porcentajes de votos de PP y Vox en las elecciones del 21 de diciembre), tras "escuchar" a otras fuerzas políticas.

Preguntado por la falta de desarrollo en el discurso del concepto "prioridad nacional" presente en el pacto PP-Vox, ha asegurado que la presidenta extremeña ha sido "clara" y ha dicho que "siempre" se cumplirá la legalidad vigente y que el acuerdo así está inspirado. EFE

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