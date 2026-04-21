Militao sufre un calambre que no reviste gravedad

Madrid, 21 abr (EFE).- Éder Militao, defensa del Real Madrid, se retiró del terreno de juego al filo de la segunda parte del choque ante el Alavés por un calambre en la parte posterior del muslo derecho que "no parece nada importante" tras su posterior exploración, según informó el club blanco.

Militao, tras rematar un centro de Bellingham al larguero, pidió el cambio y fue sustituido por Rüdiger al filo del descanso. Las exploraciones médicas posteriores no diagnosticaron nada grave. EFE