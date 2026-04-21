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Matarazzo piensa en la Liga de Campeones: "Somos un equipo muy ambicioso"

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San Sebastián, 21 abr (EFE).- Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, quiere terminar LaLiga "de la mejor manera posible", lo que supondría no renunciar a intentar lograr un puesto de Liga de Campeones, porque según ha indicado, el conjunto donostiarra, reciente vencedor de la Copa del Rey, es un equipo "muy ambicioso".

El club txuri urdin llega al encuentro liguero ante el Getafe tras una larga celebración por el título de Copa, festejado en San Sebastián este lunes que, según ha dicho Matarazzo en una rueda de prensa, "fue un momento indescriptible y una sensación increíble".

Ahora, el equipo tendrá que cambiar el chip para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible en LaLiga, un "reto" para un conjunto que ya ha sido campeón esta temporada.

En cualquier caso, ha insistido en que el equipo es "muy ambicioso" y tiene por delante un camino que, a su entender, "sólo es el comienzo". "Ganar un título es algo especial, mucho más que entrar en la Liga de Campeones", ha añadido.

En cuanto a la convocatoria para el partido ante el Getafe, la lista será bastante parecida a la de la final salvo por las ausencias de Guedes y de Sergio Gómez por cansancio, y la convocatoria de Zakharyan totalmente recuperado de un virus.

Sobre el portugués, ha comentado que tiene dos lesiones, una de las cuales "se la hizo en la final", aunque confía en que pueda estar disponible ante el Rayo en la siguiente jornada.

En la portería, a pesar de que Marrero fue el 'MVP' de la final y uno de los héroes de esta Copa, Matarazzo tiene claro que "Remiro es el número uno" en LaLiga, por lo que no habrá cambio en la portería.

Sobre el Getafe, Matarazzo ha comentado que es un equipo que juega con muchos balones largos y va a los duelos, por lo que la Real tendrá que jugar "con mucha intensidad". EFE

asr/cl/jl

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