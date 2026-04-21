Asano será el acompañante de Muriqi y Pepelu hará de central en el Valencia

Palma, 21 abr (EFE).- Takuma Asano acompañará a Vedat Muriqi en la delantera del Mallorca este martes en el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports ante el Valencia, en el que Pepelu jugará como central.

Los locales recuperan al atacante nipón en el once por primera vez desde enero y Mascarell repite como central ante la ausencia de Antonio Raíllo.

El Mallorca comenzará el partido con Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Darder, Samu, Morlanes, Torre; Asano, Muriqi.

En el Valencia, Pepelu será la pareja de Tárrega en el eje de la zaga, mientras que Sadiq y Beltrán jugarán arriba en la doble punta elegida por Carlos Corberán.

El equipo titular lo forman Dimitrievki; Thierry, Pepelu, Tárrega, Gayà; Diego López, Guido, Ugrinic, Ramazzani; Sadiq y Beltrán. EFE

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