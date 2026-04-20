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Woody Allen comenzará a rodar su película ambientada en Madrid el 5 de octubre

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Madrid, 20 abr (EFE).- El director Woody Allen comenzará a rodar su próxima película en Madrid el 5 de octubre de este año, denominada provisionalmente 'Wasp 2026', y que contará con el patrocinio tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de la capital.

La fecha de rodaje ha sido trasladada a los periodistas a través de la Consejería madrileña de Cultura, que también ha señalado que la película "promocionará la región en todo el mundo", se rodará íntegramente en la comunidad y en su título incluirá el nombre de Madrid.

Esta era una de las condiciones, incluir Madrid en el título, que se adelantó el pasado 30 de octubre y que añadía el contrato de patrocinio de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, con el director neoyorquino para fomentar el turismo en la región en su película número 51.

Woody Allen ha rodado en el pasado películas como 'Midnight in Paris', 'Rifkin's Festival', que rinde homenaje a la ciudad de San Sebastián, y 'Vicky Cristina Barcelona', en la capital catalana. EFE

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