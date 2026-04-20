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Talgo firma un contrato en Suecia por 756 millones para una nueva flota de trenes

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Madrid, 20 abr (EFE).-El constructor ferroviario Talgo ha resultado adjudicatario de un contrato con Trafikverket, la Administración Nacional de Transportes de Suecia, para el suministro y mantenimiento de una nueva flota de trenes diurnos y nocturnos Talgo 230 por un importe aproximado de 756 millones de euros.

La compañía española ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la adjudicación de este primer pedido en firme para el suministro de 10 locomotoras, 9 composiciones diurnas y 11 composiciones nocturnas de la plataforma intercity Talgo 230 y su mantenimiento durante 10 años, incluyendo el suministro de piezas de parque y herramientas especiales y otros servicios asociados.

La administración sueca tiene opción de ampliar esta primera orden con otras 9 locomotoras, 7 composiciones diurnas y 11 composiciones nocturnas adicionales y la extensión del periodo de mantenimiento durante 2 años.

Con este contrato, la cartera de pedidos de Talgo alcanza un récord de unos 6.500 millones de euros.

El pedido firmado consiste en trenes modulables, que podrán circular a una velocidad comercial máxima de 200 km/h en Suecia y Noruega, con una interoperabilidad total que permitirá operaciones transfronterizas sin interrupciones, extensibles en el futuro a otros países centroeuropeos.

Además, el diseño interior de las composiciones permitirá maximizar el confort de los pasajeros, adaptándose a las necesidades de uso previstas a lo largo del día y la noche.

Talgo señala que la adjudicación de este contrato remarca las sólidas prestaciones tecnológicas y operativas de la plataforma Talgo 230, y consolida su flexibilidad para ajustarse a las necesidades de las mayores compañías ferroviarias europeas.

El acuerdo refuerza la posición de Talgo como un actor clave en soluciones ferroviarias interurbanas y respalda su estrategia de crecimiento internacional, con Europa como foco central, concluye la empresa.EFE

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