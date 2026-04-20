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San Sebastián ultima el gran recibimiento a la Real Sociedad: Se esperan 100.000 personas

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San Sebastián, 20 abr (EFE).- San Sebastián ultima los detalles para el gran recibimiento que este lunes la afición brindará a la Real Sociedad tras conquistar la Copa del Rey en el que se prevé la afluencia de más de 100.000 personas.

El recorrido del 'pasacalles' que el autobús del equipo iniciará a las seis de la tarde desde el estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento ya está despejado y el vallado ha empezado a colocarse a las diez de la mañana, cuando han comenzado también las afecciones al tráfico.

La afición txuri urdin sigue este lunes ataviada con prendas blanquiazules pero, de momento, aguarda a la tarde para agitar las bufandas y retomar sus cánticos, algunos ya elevados a himnos como el dedicado a Marrero, uno de los héroes de la victoria.

Un operativo policial conjunto de la Ertzaintza y la Guardia Municipal compuesto por 340 efectivos velará por la seguridad durante el gran recibimiento a la Real Sociedad que volvió este domingo a Gipuzkoa con su cuarta Copa del Rey.

El dispositivo estaba ya organizado desde hace días en previsión de que el conjunto txuri urdin pudiera ganar en La Cartuja y se decidió celebrar el lunes los festejos para dar margen a regresar a los miles de aficionados que cruzaron la península para ir a Sevilla.

Los realistas esperan resarcirse esta tarde de la celebración de su anterior Copa del Rey, ganada en 2021 contra el Athletic, que no pudo ser colectiva por jugarse en pandemia. Esta vez sí, la fiesta se atisba multitudinaria con refuerzo de transporte público y todo listo para que pueda arrancar. EFE

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