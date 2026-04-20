Landaluce: "Al principio yo ganaba a Jódar más veces. Ahora ha dado un esprint increíble"

Madrid, 20 abr (EFE).- Martín Landaluce, que este viernes se adentró por primera vez en su carrera entre los cien primeros del 'ranking' ATP, afronta su participación en el Masters 1.000 de Madrid como uno de los representantes españoles y uno de los alicientes de la competición junto a Rafa Jódar, con el que ha compartido pista y vivencias desde la etapa infantil.

Tanto Landaluce como Jódar representan el impulso del tenis madrileño. Ambos han pasado al primer plano del tenis internacional. Especialmente Jódar, situado entre los cincuenta primeros de la clasificación mundial y que hace dos semanas ganó el torneo de Marrakech, el primero del circuito ATP de su carrera.

Landaluce, que iniciará su participación en el Masters 1.000 de Madrid ante el australiano Adam Walton, reconoce que hay cierta rivalidad "sana" con Jódar.

"Al principio ganaba yo más veces y me distancié en los 'rankings', y se fue a Estados Unidos y ahora está pegando un acelerón increíble. A mí me motiva, es una pequeña rivalidad, pero sana. Creo que él representa algo que es muy bueno para todos los chicos. Sobre todo por el hecho de no tener prisa porque tardó un poco en hacer lo que está haciendo y todo el trabajo está dando frutos", explicó.

"Jódar y yo nos llevamos bien de toda la vida. Hemos competido desde los ocho o nueve años y por eso tenemos una relación buena. Casi somos los primeros que empezaron a llegar a finales compitiendo en Madrid", recordó.

Landaluce elogió el buen recorrido de Jódar: "Está haciendo cosas increíbles. Los dos vamos por buen camino. Lo importante ahora es no tener ninguna prisa porque las cosas van a ir llegando. El nivel está ahí. Tenemos mucho respeto uno del otro y siempre que coincidimos intentamos compartir cosas", indicó.

"Jódar y yo tenemos un estilo de juego parecido con tiros potentes para lograr ganadores y las condiciones de Madrid nos pueden ayudar. Los dos hemos entrenado mucho en Madrid en pistas parecidas. Tenemos eso que nos puede facilitar jugar esta semana más que otros jugadores", señaló Martin Landaluce.

Jugar en Madrid es especial para Landaluce. "Me hace mucha ilusión jugar en mi casa. Puedo dormir en mi casa. Es una semana especial, con mi gente. Espero sentirme importante también en la pista y que haya partidos buenos", destacó.

"Las condiciones me van bien y creo que puedo marcar diferencias en un torneo como este", añadió el madrileño, que no siente presión por jugar un torneo de esta dimensión.

"No sufro ninguna presión y estoy centrado en mejorar y hacer mi camino. Igual el primer año sí noté más presión, pero cada vez creo más que me puede beneficiar jugar en casa", dijo.

Landaluce se entrenó con Carlos Alcaraz semanas atrás para preparar el inicio de la temporada de tierra. El madrileño trabajó en la academia del actual número dos del mundo y compartieron días de puesta a punto en arcilla.

"Mi primera semana en tierra la pasé con él -con Alcaraz- y los entrenamientos fueron muy buenos. Espero que para él también. Pasé ratos que disfruté y seguro que se dan más veces", manifestó Landaluce, que este lunes ya aparece entre los cien primeros de la clasificación de la ATP.

"Es muy especial verme entre los cien primeros. Es la primera vez. Todos desde pequeños queremos estar ahí. Yo no he tenido un objetivo en cuanto al 'ranking', pero ahora pienso que puedo llegar más lejos", aventuró.

"En este torneo intentaré hacer las cosas como hasta ahora. El primer partido seguro que será bueno y espero que haya más", dijo del Masters 1.000 de Madrid y su partido ante Walton. EFE