Espana agencias

El secretario de Facua denuncia a un usuario de X que instó a asesinar a Sánchez y Montero

Guardar

Sevilla, 20 abr (EFE).- El secretario general de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha interpuesto una denuncia por coacciones y amenazas en los juzgados de Sevilla contra un usuario de X que instó en esta red social a "asesinar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la exvicepresidenta María Jesús Montero.

Rubén Sánchez ha solicitado además que se dé traslado a la Fiscalía por los mensajes de odio contra políticos del PSOE, de los que habría publicado que no se debería "dejar vivo" a ninguno, según ha informado este lunes la asociación de consumidores en un comunicado.

Facua ha explicado que el usuario denunciado, que se presenta como propietario y representante legal de una empresa de muebles, contestó a una publicación en la que Rubén Sánchez criticaba cómo los guardaespaldas del líder de Vox, Santiago Abascal, "agredieron con porras extensibles ilegales" a manifestantes antifascistas durante un acto electoral de ese partido en Granada.

En su mensaje, retó al secretario general de Facua a verse en la Feria de Abril de Sevilla y, al percibir un tono amenazante, Sánchez le contestó para preguntarle con qué objetivo pretendía verlo.

Varios usuarios de la red social pidieron entonces explicaciones por su mensaje al usuario, que según Facua "insultó y se burló" de varios de ellos y decidió no responder al secretario general de la asociación de consumidores.

Sánchez verificó que ya había lanzado insultos y difamaciones anteriormente, que tenía numerosos mensajes dirigidos a ministros y dirigentes del PSOE e incluso llamamientos a "asesinar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la exvicepresidenta y actual candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. EFE

Últimas Noticias

Juzgan a un hombre acusado de matar a su mujer y enterrar el cuerpo bajo hormigón en un polígono de Málaga

Juzgan a un hombre acusado de matar a su mujer y enterrar el cuerpo bajo hormigón en un polígono de Málaga

La Comisión Europea defiende que TJUE es "incompetente" para pronunciarse sobre el caso de los ERE

La Comisión Europea defiende que TJUE es "incompetente" para pronunciarse sobre el caso de los ERE

El Gobierno denuncia "obstáculos" de algunos ayuntamientos para regularizar a migrantes

Infobae

Recuperada la circulación en alta velocidad Madrid-Andalucía tras resolver una incidencia

Infobae

El decreto que regulará la calidad de los centros privados de FP sale a consulta pública

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

María Corina Machado insiste en una repetición electoral pese a su “victoria contundente” y acusa a Zapatero de no facilitar una salida democrática en Venezuela

Absuelven a una ganadera de 74 años que había sido condenada por abandonar a sus vacas provocando la muerte de 25 de ellas: no se ha demostrado que hubiera intención

Nulo el despido de una camarera que fue pillada tomando tinto de verano estando de baja por diabetes: tienen que indemnizarla con 24.000 euros

El juicio del ‘caso mascarillas’ da un paso más con la declaración de quienes estaban en los despachos donde se tomaron las decisiones durante la pandemia

ECONOMÍA

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

DEPORTES

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después