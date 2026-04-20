El secretario de Facua denuncia a un usuario de X que instó a asesinar a Sánchez y Montero

Sevilla, 20 abr (EFE).- El secretario general de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha interpuesto una denuncia por coacciones y amenazas en los juzgados de Sevilla contra un usuario de X que instó en esta red social a "asesinar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la exvicepresidenta María Jesús Montero.

Rubén Sánchez ha solicitado además que se dé traslado a la Fiscalía por los mensajes de odio contra políticos del PSOE, de los que habría publicado que no se debería "dejar vivo" a ninguno, según ha informado este lunes la asociación de consumidores en un comunicado.

Facua ha explicado que el usuario denunciado, que se presenta como propietario y representante legal de una empresa de muebles, contestó a una publicación en la que Rubén Sánchez criticaba cómo los guardaespaldas del líder de Vox, Santiago Abascal, "agredieron con porras extensibles ilegales" a manifestantes antifascistas durante un acto electoral de ese partido en Granada.

En su mensaje, retó al secretario general de Facua a verse en la Feria de Abril de Sevilla y, al percibir un tono amenazante, Sánchez le contestó para preguntarle con qué objetivo pretendía verlo.

Varios usuarios de la red social pidieron entonces explicaciones por su mensaje al usuario, que según Facua "insultó y se burló" de varios de ellos y decidió no responder al secretario general de la asociación de consumidores.

Sánchez verificó que ya había lanzado insultos y difamaciones anteriormente, que tenía numerosos mensajes dirigidos a ministros y dirigentes del PSOE e incluso llamamientos a "asesinar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la exvicepresidenta y actual candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. EFE