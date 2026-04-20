El Gobierno acusa a Ayuso y Almeida de "torpedear" la regularización de migrantes

Madrid, 20 abr (EFE).- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este lunes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de "torpedear" la regularización de migrantes y les ha pedido que se pongan a "remar" para que este proceso sea "un éxito".

Este lunes ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes para todos aquellos que hayan solicitado previamente cita en una de las más de cuatrocientas oficinas disponibles para empezar los trámites.

Durante una visita a la oficina de extranjería de la calle Silva, el delegado del Gobierno ha dicho que existe una voluntad de los líderes madrileños, Ayuso y Almeida, de "boicotear" un proyecto de "justicia", que impulsa el Gobierno de España "para dar derechos a personas que lo necesitan, que viven entre nosotros y que quieren perfeccionar su estancia en nuestro país".

"La señora Díaz Ayuso y el señor Martínez tienen una voluntad clara que es torpedear este proceso. Desde aquí, les pido que se pongan a remar a favor de que este proceso sea un éxito", ha afirmado el delegado ante los medios de comunicación presentes.

El delegado ha expresado la voluntad de colaborar con quien esté en disposición de ayudar a las personas que lo merecen, a la vez que ha destacado que ha habido ayuntamientos que han sido capaces de habilitar recursos y sistemas para agilizar los procedimientos que tengan que ver con los servicios municipales.

Todos los sectores productivos y sociales, incluida la Iglesia y los agentes económicos y sociales de Madrid, han reclamado a la Delegación del Gobierno en Madrid el proceso de regularización, según Martín, quien se ha preguntado cómo la presidenta madrileña puede oponerse ahora a esta iniciativa "simplemente porque la impulsa el Gobierno de España".

El delegado se ha mostrado "muy contento" porque esta tarde ha comenzado en la oficina de la calle Silva la atención presencial para aquellas personas que la han solicitado desde que empezó este proceso, donde la jornada se está desarrollando "con normalidad".

No obstante, ha precisado, el proceso se realiza preferentemente por la vía telemática. Desde el pasado jueves, está habilitada esta opción para la presentación de solicitudes, pero aquellas personas que requieren de una atención presencial pueden solicitar cita previa a través del 060 o a través del formulario de la página web del Ministerio de Inclusión.

Además, diversas entidades colaboradoras ofrecen sus instalaciones y personal para acompañar a los migrantes en la presentación de sus solicitudes.

Francisco Martín también ha denunciado la "invención" de requisitos adicionales por parte del Ayuntamiento de Madrid para dificultar los informes de vulnerabilidad.

El delegado ha precisado que estos certificados son imprescindibles para quienes no poseen un proyecto laboral o familiar y ha subrayado que cualquier traba administrativa injustificada supone, a su juicio, un acto de irresponsabilidad política hacia el conjunto de la sociedad. EFE