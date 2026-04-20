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Charles Davis: Fernando Mendoza es el paquete completo como persona, líder y jugador

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Madrid, 20 abr (EFE).- Charles Davis, analista del draft de la NFL, afirmó que para él Fernando Mendoza, quarterback que apunta a ser la primera elección del próximo draft de la NFL por parte de Las Vegas Raiders, "es el paquete completo como persona, como líder y como jugador" y le considera "el tipo correcto de chico sobre el que construyes un equipo alrededor"

"Es un jugador excelente. Estamos emocionados por lo que aporta, y viendo lo que ha hecho en su carrera universitaria. Creemos que va a ser un excelente jugador llegando a la NFL. Si es generacional o no, como un Tom Brady, eso está por verse. A menudo tenemos predicciones, pero prefiero dejar que se desarrollen. Todo lo que sé es que el joven es una persona de primer nivel, un jugador de primer nivel, y la liga no podría estar más contenta de que vaya a unirse",dijo.

"Creo que es el único quarterback que debería ir en la primera ronda. Creo que es el paquete completo como persona, como líder, como jugador. Es el tipo correcto de chico en el que construyes un equipo alrededor. Me gusta mucho", manifestó en una rueda de prensa telemática con medios de comunicación españoles.

Para él Mendoza debería ser el jugador latino más destacado de este draft, aunque hay otros nombres: "Creo que KC Concepción va a ser un receptor de primera ronda, y tengo muchas ganas de verlo jugar porque es explosivo. Y Diego Pavia, el quarterback, ha atraído tanta atención ahí fuera; no creo que vaya antes del día tres y la atención va a ser enorme sobre dónde irá. Además está Enrique Cruz, liniero ofensivo probablemente de día tres; hace un buen trabajo y espero que llegue".

En general Davis resalta además a otros como Jeremiyah Love que opina que "puede ser el mejor jugador general en este draft, independientemente de la posición" y le "recuerda mucho a Christian McCaffrey"; o el linebacker Jack Kelly, al que ve saliendo en el día tres pero que "es un jugador versátil, infravalorado en muchos sentidos y mejor atleta de lo que la gente piensa" entre otros.

Preguntado acerca del hecho de que los jugadores no puedan elegir su primer destino, comentó: "A veces acabas siendo seleccionado por un equipo o una franquicia que no te maximiza como jugador o como persona, y a veces encuentras eso más adelante con otro equipo, ya sea a través de un traspaso o la agencia libre y todo eso".

"Creo que es una de esas situaciones en las que, como jugador, te encantaría elegir el equipo tú mismo desde el principio, pero sabes que ese no es el sistema. Lo que esperas es que un buen equipo te elija, maximizarte y seguir adelante, pero también sabes que hay segundas oportunidades en esta liga si no funciona a la primera. Si tienes talento, es probable que tengas otra oportunidad en otro lugar, y en esa situación puede que puedas elegir", añadió.

También analizó el hecho de que ahora algunos prefieran quedarse en la universidad más tiempo en vez de dar el salto debido a las condiciones económicas: "Creo que es bueno para el juego que estos jugadores ahora tengan opciones de quedarse en la universidad ganando dinero y no tener la necesidad de ir a la NFL antes de tiempo. Antes, puede que tuvieras que ir a la NFL antes de lo que querías porque tu familia necesitaba el dinero o estabas manteniendo a alguien. Ahora puedes hacerlo con el dinero que ganas en la universidad".

"Creo que en muchos aspectos obtenemos un jugador más maduro y en cierto modo mejor pulido que ha jugado más en la universidad. La otra cara es que salen más mayores y algunas personas en la liga están preocupadas de que cuanto más mayor es el jugador, menos posibilidades tiene de desarrollo cuando llega a la NFL y no podrá quedarse tanto tiempo", completó. EFE

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