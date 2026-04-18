La Policía evita una pelea entre ultras del Atlético y la Real Sociedad en Sevilla

Sevilla, 18 abr (EFE).- La Policía Nacional evitó este viernes una pelea entre aficionados ultras del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que se habían citado para ello en la Alameda de Hércules de la capital andaluza.

Fuentes policiales han informado de que los ultras, de los que se desconoce si tienen entradas para la final de la Copa del Rey que se juega esta noche en Sevilla o sólo se habían citado para la pelea, fueron interceptados en la céntrica Plaza de San Antonio.

Allí fueron detectados aficionados de la Real Sociedad agrupados, vestidos de negro y algunos con las caras tapadas, que se dirigían a la Alameda de Hércules, punto donde se han registrado incidentes entre aficionados radicales en otras citas futbolísticas anteriores.

Hasta cinco unidades antidisturbios de la Policía Nacional se desplegaron en la zona y llegaron a identificar a un centenar de personas, para dispersarlas posteriormente.

Sin que llegase a iniciarse la pelea, un bar de la zona decidió cerrar sus puertas y confinar a sus clientes y personal, hasta que Policía terminó de disolver a los ultras.

Las aficiones de ambos conjuntos están siendo muy vigiladas, ya que en la memoria de todos está presente el recuerdo de Aitor Zabaleta, un joven seguidor de la Real Sociedad que fue asesinado en diciembre de 1998 por un ultra del Atlético de Madrid en las inmediaciones del ya desaparecido estadio Vicente Calderón, en los prolegómenos de un encuentro entre ambos equipos. EFE

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