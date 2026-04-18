Espana agencias

El uruguayo Silva arrebata el liderato en el Tour de Hainan al español Berasategi

Guardar

Redacción deportes, 18 abr (EFE).- El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) ha recuperado el liderato del Tour de Hainan (China), tras imponerse al esprint en la cuarta etapa, disputada entre Lingshui y Baoting, de 132,7 kilómetros de recorrido.

Silva, que invirtió un tiempo de 2h45:46, precedió en la línea de meta al italiano Thomas Pesenti (Polti VisitMalta), y a dos segundos llegó un grupo encabezado por el también italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank Telecom Fort), en el que asimismo iba el español Xabier Berasategi (Euskaltel Euskadi), que se había situado como líder el viernes.

El ciclista de Maldonado (sureste de Uruguay), de 24 años, supo estar atento durante toda la jornada y en el tramo decisivo protagonizó un demarraje irresistible en el último kilómetro de la subida que suponía el colofón a la jornada para sorprender a sus rivales, que apenas pudieron responder, con lo que venció sin oposición, ya que Pesenti, el que estuvo más cerca, no tuvo ninguna opción.

Con estos resultados, el corredor uruguayo, ganador también de la segunda etapa lidera la clasificación general, con diez segundos de ventaja sobre Berasategi y Pesenti a falta de la última etapa del domingo entre Baoting y Sanya, exigente en la primera parte y llana después hasta el final. EFE

Últimas Noticias

Adelante Andalucía quiere presentarse a las generales en las ocho provincias andaluzas

Infobae

El Breogán, a sellar su permanencia en la pista del Burgos

Infobae

Confirman que los restos hallados en Lugo son de un anciano cuya muerte confesó un vecino

Infobae

Cae en Palma una red que blanqueó unos 10 millones de una macroestafa con criptomonedas

Infobae

Bolaños ve cada vez "mayor conciencia" en Europa sobre la necesidad de regular las redes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

España abre el grifo al gas ruso pese a las sanciones europeas y mira a Argelia como suministradora por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

ECONOMÍA

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”