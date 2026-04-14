Los impulsores de la regularización celebran que se apruebe la medida tras años de lucha

Madrid, 14 abr (EFE).- Una de las plataformas impulsoras de la iniciativa legislativa popular para la regularización de migrantes ha celebrado que la medida vaya a aprobarse finalmente este martes en el Consejo de Ministros tras "un arduo periodo de lucha y negociaciones" para que esta pudiera llegar al mayor número de personas posible.

En un comunicado, el movimiento ha detallado algunas de las demandas que han sido incorporadas al texto final que previsiblemente aprobará el Gobierno, como la admisión como documentos válidos de los pasaportes caducados de cara al trámite, algo que había desaconsejado el Consejo de Estado.

La plataforma ha precisado que, en cuanto a los antecedentes penales, finalmente no bastará con presentar una declaración responsable en el caso de no poder obtener el certificado, pero se mantiene la posibilidad de que, si el país de origen no contesta a la petición, sea el Gobierno de España el que lo solicite.

Otra de las novedades, según esta entidad, es que el Ejecutivo finalmente permitirá a los solicitantes de asilo pedir la regularización sin que su proceso de protección internacional quede suspendido, como planteó en un principio, de modo que el proceso para conseguir el asilo solo se verá interrumpido cuando el beneficiario obtenga el permiso de residencia.

'Regularización Ya' ha lamentado que las personas solicitantes de apatridia hayan sido finalmente excluidas de la regularización tras la recomendación emitida en este sentido por el Consejo de Estado, "a pesar de lo relevante de su inclusión y de una serie de alternativas viables" que habían sido propuestas por la plataforma.

También en la línea de lo sugerido por el órgano consultivo, el Gobierno ha añadido como requisito para la regularización aportar un certificado de vulnerabilidad emitido por las entidades sociales para el grueso de los solicitantes, pero la plataforma celebra que se haya simplificado el trámite a través de un modelo sencillo.

No ha sido posible, lamentan, ampliar el plazo de presentación de las solicitudes, que acabará el 30 de junio, lo que deja un margen de dos meses y medio para presentar las peticiones, todo ello bajo la "excusa" de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, ha señalado el movimiento ciudadano migrante.

Los requisitos para acceder a la regularización serán encontrarse en situación administrativa irregular, estar en España desde antes del 1 de enero de 2026 y acreditar cinco meses de estancia en el país en lugar de los dos años que exige la principal vía para obtener los papeles en el reglamento de extranjería, el arraigo.

Además, se dará una autorización provisional para trabajar desde el momento de la admisión a trámite de la solicitud, de modo que el beneficiario no tendrá que esperar a la resolución favorable para poder tener un empleo.

Según la plataforma, todas las solicitudes de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales que se encuentren ya en trámite serán resueltas favorablemente si se cumplen son los requisitos de la regularización sin que se deba realizar ningún trámite adicional.

Además, para acreditar el tiempo de estancia en el país no se exige el padrón como único medio de prueba, como ocurrió con la regularización para las víctimas de la dana en Valencia, sino que se aceptarán otro tipo de documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.

Desde la plataforma celebran que el Ejecutivo haya incorporado una prórroga del permiso de residencia otorgado de cuatro años, sin requisitos adicionales, para casos especiales como personas en edad de jubilación o con enfermedades graves o discapacidad y los familiares de estos. EFE