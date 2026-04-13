Espinosa asegura que no sabía de la financiación de Vox: no estaba en el Comité Ejecutivo

Madrid, 13 abr (EFE).- El presidente de la plataforma Atenea y exdirigente de Vox, Iván Espinosa, ha recordado este lunes que nunca formó parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y ha asegurado que se está enterando ahora del sistema de financiación del partido.

"No es que no supiera yo, es que no sabía nadie", ha afirmado en un desayuno informativo en el Ateneo, en el que ha estado acompañado de la tesorera de Atenea y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, de Vox.

Ha admitido que cuando era portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados había "unos importes muy pequeños discutibles" en las cuentas del grupo parlamentario, pero "nada comparado que estamos viendo ahora en prensa".

Espinosa, que está convencido de que será suspendido de militancia definitivamente, ha insistido en la necesidad de un congreso extraordinario, para el que se necesitarían alrededor de 4.200 firmas de los 21.000 afiliados que, según los datos que manejan los críticos a la dirección de Santiago Abascal, están al corriente de pago y, por tanto, tienen derecho a solicitar el congreso.

Unas cifras que contrastan con las que apuntan los de Abascal, que hablan de cerca de 70.000 afiliados, con lo que los críticos necesitarían alrededor de 20.000 firmas para reclamar el congreso extraordinario.

Preguntado por el resultado electoral en Hungría, ha considerado la derrota de Viktor Orban un "noticia de alto impacto", que puede perjudicar a Abascal por su afinidad.

En su opinión, en Hungría se ha puesto de manifiesto que, pese a las apariencias, en toda sociedad democrática cuando una buena idea y un buen líder se van deteriorando, en clara alusión a Vox y Abascal, pueden verse desplazados si hay contrapesos, oportunidades y democracia de verdad.

Las elecciones húngaras ha demostrado además la poca influencia de potencias internacionales en las políticas internas, según Espinosa, para quien los partidos "no deberían apostar todo su capital" a que Rusia o Estados Unidos pueda ayudarles.

"Ni el seguidismo de lo que haga un nación extranjera, aunque sea aliada, ni el rechazo total tiene mucho sentido", ha dicho, tras lo que ha apuntado que habrá que ir cogiendo idea por idea y dar un cierto tiempo para ver las consecuencias, porque, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, su presidente, Donald Trump, dice cosas que luego no hace.

No obstante, ha considerado que el seguidismo total de Vox a él puede perjudicar al partido y ha incidido en que se puede ser de derechas de manera independiente en España y "no verte condicionado por lo que digan (Bejamin) Netanyahu o Trump".

Sobre Israel, ha dicho que "todo lo que hace no lo hace bien", pero ha recalcado que "a veces la paz no es posible" y ha destacado su importancia como único punto de contención del islamismo terrorista y como defensor de los valores judeocristianos. EFE

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