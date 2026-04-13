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Catorce apercibidos en el Metropolitano: Lamine Yamal, Llorente, Fermín, Giuliano…

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Madrid, 13 abr (EFE).- El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Barcelona tiene catorce apercibidos de sanción; cinco en el conjunto azulgrana, entre ellos Lamine Yamal o Fermín López, y nueve en el club rojiblanco, como Marcos Llorente, Giuliano Simeone o el propio técnico, Diego Simeone.

En el Barcelona son Marc Casadó, Joan Cancelo, Lamine Yamal, Gerard Martín y Fermín López, mientras que en el Atlético de Madrid están a una tarjeta amarilla de la sanción Thiago Almada, Álex Baena, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, además de los citados Llorente, Giuliano y Simeone.

Una amonestación a cualquiera de ellos supondría sanción en la ida de las semifinales, en el caso de que su equipo siga adelante en el torneo. EFE

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