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La rivalidad Alcaraz-Sinner se acerca a la del Big Trhee con ventaja para el español

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Murcia, 12 abr (EFE).- El triunfo de Jannik Sinner en la final del Masters 1.000 de Montecarlo ante Carlos Alcaraz es el decimoséptimo enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, con ventaja de 10-7 para el español, y su novena final, de las que el italiano ha ganado cuatro en una rivalidad ya consolidada que se va acercando a la mítica que mantuvieron Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer, los componentes del conocido como 'Big Tree'.

Esas nueve finales con Carlos y Jannik frente a frente, ocho de ellas en sus ocho últimos encuentros de competición, hacen que el duelo ya forme parte de las grandes rivalidades del mundo del tenis.

Las mayores series de batallas raqueta en mano en la era Open -desde 1968- son las que protagonizaron el serbio Djokovic, el español Nadal y el suizo Federer, quienes convivieron al mismo tiempo, prácticamente durante un par de décadas, en una etapa en la que los tres establecieron una competencia feroz. Alcaraz y Sinner van camino de vivir algo similar y de repartirse una buena parte de grandes títulos en juego.

El récord de finales del circuito disputadas se da entre Djokovic y Nadal, con 29 de sus 60 enfrentamientos con un título ATP en disputa. Ese cara a cara deja un 31-29 para el serbio en todas esas confrontaciones y un 16-13 también a favor del de Belgrado en finales.

Nadal y Federer jugaron 24 finales uno contra el otro del total de 40 partidos que les midieron. El bagaje es un 24-16 a favor del mallorquín y un 14-10 también de su lado con título de por medio.

Por su parte, el enfrentamiento Djokovic-Federer se dio en 50 ocasiones en el circuito y 20 de ellas en el último partido de un torneo. Nole dominó al de Basilea por 27-23 y 14-6, respectivamente. EFE

Ij/asc

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