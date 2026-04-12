El argentino Ángel Correa brilla en la goleada de Tigres sobre el líder Guadalajara

Monterrey (México), 11 abr (EFE).- Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, brilló este sábado con un tanto y dos asistencias en la goleada de los Tigres UANL por 4-1 ante el líder Guadalajara en la decimocuarta jornada del torneo de Clausura.

Los otros tres tantos de los felinos fueron un doblete del argentino Juan Brunetta y un gol del uruguayo Rodrigo Aguirre; por el visitante marcó Daniel Aguirre.

Con el resultado, Tigres llegó a 20 puntos y ascendió al sexto lugar, los ocho primeros que avanzan a la fase final. A pesar de la derrota, el Guadalajara se mantiene en la cima con 31 unidades.

En un partido de ida y vuelta, Tigres tomó ventaja al minuto 16 cuando Correa robó un balón en la salida de Chivas y cedió a la entrada de Brunetta, quien empujó la pelota a la red para el 1-0.

Guadalajara reaccionó. Empató al 25 en un centro por izquierda de Bryan González que remató Daniel Aguirre.

El local volvió a la carga al 42, de nuevo con el buen pie de Correa, que sirvió al desmarque de Rodrigo Aguirre, quien cabeceó para vencer a Raúl Rangel y celebrar el 2-1.

Cuando apenas comenzaba el segundo tiempo, Brunetta escapó por la izquierda, entró al área y centró a la incursión de Correa, quien cabeceó al ángulo para el 3-1.

Con un Guadalajara volcado al frente, Tigres aprovechó un contragolpe que lideró Brunetta, que marcó el 4-1 al 80 en mano a mano con Rangel.

En otro partido, el Querétaro superó por 3-1 el Necaxa con goles del uruguayo Santiago Homenchenko y doblete del argentino Mateo Coronel. Por la visita descontó el argentino Tomas Badaloni.

Más tarde, el Monterrey, del español Sergio Canales intentará romper su racha de cuatro partidos sin triunfo para estar dentro de los ocho primeros clasificados en su visita al Atlas.

El Pachuca, en el que juega el venezolano Salomón Rondón, recibirá al Santos Laguna, colista de la clasificación, y el América se medirá al Cruz Azul en el derbi de la Ciudad de México.

La actividad continuará este domingo con dos partidos.

Los Pumas UNAM, en los que actúa el costarricense Keylor Navas se medirán al Mazatlán y el Toluca chocará con San Luis.

La decimocuarta jornada arrancó el viernes pasado con la victoria del Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián Abreu, por 1-2 sobre Juárez y el triunfo del León por 0-1 ante el Puebla. EFE