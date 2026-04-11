Espana agencias

El PP de Baleares exige al Gobierno que asuma el coste de destruir las pateras

Guardar

Palma, 11 abr (EFE).- El PP de Baleares ha exigido este sábado al Gobierno central que asuma los costes derivados de la retirada, transporte, tratamiento y eliminación de las embarcaciones utilizadas por los inmigrantes irregulares que llegan a las islas.

El grupo parlamentario popular ha registrado en el Parlament balear una proposición no de ley para reclamar al Gobierno que asuma “de modo inmediato y efectivo” los costes económicos y logísticos que la llegada de pateras está generando tanto a la comunidad autónoma como a los ayuntamientos de las islas, ha informado el PP en una nota.

El portavoz del grupo popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha denunciado que Baleares atraviesa “una situación de grave crisis migratoria”, tras registrar en 2025 la llegada de 7.321 personas a bordo de 401 pateras, un 24,5 % más que el año anterior, en el ejercicio de mayor presión migratoria de la historia del archipiélago.

“Estamos ante una tragedia humana que afecta a quienes se juegan la vida en el mar, pero también ante una grave irresponsabilidad de Sánchez, que está trasladando a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma unos costes que no les corresponden”, ha dicho Sagreras sobre el presidente del Gobierno.

Sagreras ha asegurado que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración y control de fronteras, por lo que “es el Gobierno central quien debe asumir los gastos".

El portavoz popular ha criticado que, en la práctica, “son los ayuntamientos y el Govern quienes están pagando con recursos propios la limpieza de playas, la retirada de pateras y la gestión de residuos peligrosos como fibra de vidrio, aceites o baterías”.

Ha puesto como ejemplos municipios como Ses Salines, Santanyí y Campos, que "tienen que destinar personal, contratar maquinaria o habilitar espacios municipales para almacenar embarcaciones que dependen del Estado”, ha añadido.

Sagreras ha alertado del impacto medioambiental y paisajístico de esta situación, con zonas de la costa que "se están convirtiendo en auténticos vertederos y desguaces incontrolados, lo que deteriora la imagen y supone un riesgo ambiental evidente”, puntos verdes municipales saturados y los depósitos de Ports de les Illes Balears acumulando decenas de embarcaciones pendientes de retirada por parte del Estado.

La proposición no de ley del PP plantea tres medidas: que el Gobierno de España asuma todos los costes derivados de la gestión de las pateras; la creación de un fondo de compensación específico para ayuntamientos y administración autonómica; y la puesta en marcha de políticas migratorias “legales, ordenadas y humanas” para hacer frente a la presión creciente de la ruta argelina.

Sagreras ha subrayado que “Baleares no puede seguir soportando en solitario las consecuencias de una política migratoria fallida" y ha exigido al Gobierno "responsabilidad, financiación y soluciones reales”.EFE

Últimas Noticias

Rescatan a un surfista a 2,8 kilómetros de la costa de Cabo de Gata en Almería

Infobae

Miguel Allen: "No tenemos que pensar en el AEK, antes hay que ganar en Manresa"

Infobae

Cuatro detenidos de una banda que robaba coches para atracar comercios y luego los quemaba

Infobae

Los tres heridos trasladados a Tenerife, estables tras el accidente de guagua en La Gomera

Infobae

Illa: "Siempre estaremos contra los que hacen apología de la intolerancia y la división"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

La Guardia Civil detiene a siete personas en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Cómo podría España proteger Ceuta y Melilla si Marruecos se movilizara para “desocuparlas”: defensa europea ante la duda del artículo 5 de la OTAN

ECONOMÍA

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

Francia considera la bajada de impuestos al combustible de España una medida “fácil que no funciona” y opta por reducir el uso del gas

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”