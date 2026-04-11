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1-0. Un solitario gol de Rubén Alves acerca la salvación del Córdoba y hunde al Zaragoza

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Córdoba, 11 abr (EFE).- El Córdoba logró una victoria vital por 1-0 ante el Zaragoza en El Arcángel gracias a un tanto de Rubén Alves en la segunda mitad y certificó virtualmente la permanencia en la categoría que se complica más para el cuadro aragonés, cada vez más cerca del descenso.

Impulsado por su reciente triunfo en Cádiz, el conjunto blanquiverde dominó los compases iniciales del encuentro y encerró desde el pitido inicial a un rival timorato que vio cómo las primeras ocasiones claras llegaban pronto del lado local, destacando un remate a bocajarro de Fuentes tras un centro de Carracedo repelido por Andrada y un posterior disparo de Goti que obligó al portero visitante a volar para evitar el primer tanto.

El dominio cordobesista pareció materializarse en el minuto 20 cuando Kevin Medina batió al meta rival con un disparo a la escuadra larga tras un gran pase al espacio de Vilarrasa, pero la intervención del videoarbitraje anuló la acción por un fuera de juego milimétrico, lo que provocó las intensas quejas del público y propició un despertar momentáneo del cuadro aragonés, el cual aprovechó el desconcierto para acercarse a la portería de Iker Álvarez rozando el gol mediante un tiro alto de Dani Gómez y un lanzamiento de falta a cargo de Toni Moya antes de llegar al descanso.

La segunda mitad comenzó con la sustitución del amonestado y renqueante Isma Ruiz por Del Moral, un momento que aprovechó el Zaragoza para adelantar sus líneas pese a tener condicionado el carril diestro por las amarillas previas de El Yamiq y Larios; sin embargo, a pesar de los acercamientos visitantes mediante jugadas embarulladas al contragolpe, la falta de acierto penalizó al equipo maño en los metros finales y evidenció su delicada situación en la tabla.

Tras un serio aviso de Fuentes que estrelló el balón en el lateral de la red al plantarse solo ante el portero, el único gol válido de la noche llegó en un saque de esquina botado por Carracedo que Rubén Alves remató de cabeza en el segundo palo.

Aunque el colegiado anuló después un segundo tanto al propio defensor por otra ajustada posición antirreglamentaria tras un pase de Dalisson, el equipo de Iván Ania resistió los intentos finales para alcanzar los 48 puntos y asegurar su salvación virtual, dejando al cuadro visitante en una situación agónica.

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-- Ficha técnica:

1 - Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa (Diego Bri, m. 67); Isma Ruiz (Del Moral, m. 46), Requena; Carracedo, Goti (Dalisson, m. 75), Kevin Medina (Percan, m. 75); y Adri Fuentes (Obolskii, m. 80).

0 - Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria (Juan Sebastián, m. 88), El Yamiq, Radovanović, Tasende; Saidu, Mawuli; Marcos Cuenca (Cumic, m. 77), Toni Moya (Hugo Pinilla, m. 68), Juan Larios (Kodro, m. 77); Dani Gómez (Sebas Moyano, m. 88)

Goles: 1-0, m. 70: Rubén Alves.

Árbitro: Salvador Lax Franco (Comité Murciano),. Mostró cartulina amarilla a Isma Ruiz (m. 45), Iker Álvarez (m. 83), Albarrán (m. 91) por los locales; y a El Yamiq (m. 46), Larios (m. 47), Toni Moya (m. 61), Hugo Pinilla (m. 72) por los visitantes.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigesimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 14.197 espectadores. Con motivo de la jornada LaLiga Retro, ambos conjuntos vistieron indumentarias especiales para la ocasión. EFE

ajc/apa

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