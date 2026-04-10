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Kira Miró y Salva Reina estrenan 'Solos': "Llegas a una edad y la vida te da 2 bofetones"

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 10 abr (EFE).- Kira Miró y Salva Reina protagonizan la película 'Solos', retrato de una generación que al acercarse a los 50 carece de la calma que esperaba en esa etapa: "Llegas a cierta edad con unas expectativas, pero la vida te da dos bofetones y sigues teniendo que resolver conflictos", ha explicado a EFE la actriz canaria.

Carlos Santos ('El hombre de las mil caras') y Elia Galera ('Bajo un volcán') son los otros dos principales intérpretes de este filme, dirigido por Carlos Ríos Bordón ('Solo una vez'), que llega a los cines este viernes, basado en una novela homónima de Paloma Bravo.

Son cuatro amigos que se reúnen en una agradable cena en la que las insatisfacciones comienzan a aflorar conforme avanza la noche y, entre vinos y otras sustancias, surgen temas como el miedo, la pareja, la amistad, el sexo, el trabajo, la complicidad o la muerte. Y con ello la evidencia de que "en nuestras decisiones internas de vida estamos solos. Y esas decisiones nos definen", dice Santos.

"Creo que la motivación para todos los que hemos hecho la película ha sido sentirnos muy identificados con varias de las cosas que les pasan a nuestros personajes y a los de los demás", ha remarcado este actor, que interpreta a un exitoso cirujano plástico que hace de anfitrión de la velada junto a Kira Miró ('Machos Alfa').

Una pareja, dice ella, que a pesar de sus problemas constituye "un equipo muy fuerte" y con "una amistad más allá del amor": "empatizan, se entienden, se perdonan, aceptan". Lo que no impide que Miró sepa que si su personaje sigue adelante es por miedo a la soledad y porque no se visualiza "rompiendo todo".

"Se aferra a una relación en la que es totalmente invisible para su marido, pero aguanta y apechuga porque confía en que va a cambiar en algún momento. Creo que todas hemos pasado por alguna relación en la que haces la vista gorda y compras una trola porque ahora mismo te compensa", ha resumido la intérprete.

Lo que decide soportar es un prototipo bastante común en esas edades, dice a su vez Carlos Santos: "Es un personaje muy de carne y hueso que se hace unas pajas mentales que yo he escuchado a muchos amigos" que en realidad "expresan frustraciones, miedo a envejecer, a ser invisible, a defraudarse a sí mismo y a defraudar a todos los que le rodean".

Enfrente tienen a dos amigos que interpretan Salva Reina (Goya por 'El 47' y pareja de Miró en la vida real) y Elia Galera, dos personajes que por distintos motivos se salen de los cánones establecidos.

Para el actor y humorista canario de 48 años, "cuando le das la vuelta al jamón y se supone que llega la otra mitad -aunque yo digo 'no amigos, no queda tanto', advierte- empieza el miedo por la fugacidad del tiempo, al qué va a pasar".

"He llegado hasta aquí, supuestamente ya tenía que ser feliz ¿Ahora qué me queda? Todos esos miedos son los que hacen que estos personajes sean interesantes", opina el intérprete.

Elia Galera es en la película Ana, una mujer que ha decidido hacer lo que le apetece. "Es una disfrutona vital, yo confieso que la miraba y la juzgaba por su frivolidad, pero interpretándola me di cuenta de que en realidad es libertad", explica sobre el papel.

Para los actores, dentro de las diferencias de las que parte cada personaje "lo bonito de verdad es el reconocimiento de quiénes son esas cuatro personas. Acabada la película, esos cuatro amigos saben mucho más los unos de los otros de lo que sabían cuándo empieza", asegura Carlos Santos.

Unas situaciones de "soledad emocional de los personajes a pesar de estar juntos" que ya planteaba la novela, recuerda el director, Guillermo Ríos Bordón.

"Todos los que hemos participado estamos en una edad y en un momento vital de madurez, tanto profesional como personal, que conectábamos de alguna manera con el texto, y eso creo que fue lo que nos atrajo a todos, porque podíamos agarrarnos rápidamente a emociones, a qué contar, a cómo contarlo", concluye el realizador. EFE

(vídeo)

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