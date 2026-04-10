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Jon Antosegi y José Juan Romero coinciden en que la Real B fue "mejor"

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Ceuta, 10 abr (EFE).- El técnico de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, ha advertido esta noche que su equipo ha sido este viernes "mejor" que el Ceuta, algo que también ha reconocido el entrenador local, José Juan Romero, que ha dado por bueno llevarse un punto cada uno al empatar a cero.

En la rueda de prensa posterior al partido, Jon Antosegi ha resaltado que su equipo ha dispuesto de "ocasiones para marcar algún gol y hemos perdido dos puntos, pero hemos sido lo que queremos ser de aquí al final del campeonato".

El técnico del filial ha señalado que el Ceuta "no ha estado cómodo y nosotros, defensivamente, hemos hecho un buen trabajo en un partido muy intenso donde ellos no han tenido esa comodidad con balón pero no por falta de intensidad del Ceuta".

Y ha añadido que desconoce "cuántos puntos serán necesarios para mantener la categoría, tenemos 41 y hay que seguir peleando y ver hasta dónde nos dá".

Por su parte, José Juan Romero ha comentado que la Real Sociedad B "ha sido mejor, hemos estado demasiado tensos y con nervios cuando debemos disfrutar más de este momento porque seguimos en posiciones que ni esperábamos ocupar".

En opinión del entrenador andaluz "el punto es espectacular". "Y nuestra situación también, el equipo está exprimido y si no recuperamos frescura nos costará más de aquí al final, aunque me da la sensación de que hemos cometido un delito llevando ya 49 puntos cuando lo que está claro es que jugar el play off de ascenso es imposible e impensable", añadió.

José Juan Romero ha asegurado que "quizás llegamos justos al tramo final entre bajas y jugadores que estamos recuperando ahora pero volvería a firmar esta temporada, si bien queremos terminar con las mejores sensaciones posibles". EFE

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