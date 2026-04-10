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El nuevo sistema de pasaportes controló a 900.000 pasajeros en Barajas esta Semana Santa

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Madrid, 10 abr (EFE).- El nuevo sistema informático automatizado de control de fronteras para registrar digitalmente a personas extranjeras que entren al espacio Schengen fue gestionado esta Semana Santa por la Policía Nacional en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en más de 3.700 vuelos y con alrededor de 900.000 pasajeros.

Este Sistema de Entradas y Salidas (EES, siglas del inglés 'Entry Exit System') permite registrar a los nacionales de países no miembros de la UE que viajan para una estancia de corta duración cada vez que cruzan las fronteras exteriores de cualquiera de los 29 países europeos que utilizan el sistema.

Este avance, en vigor desde el pasado octubre pero que desde este viernes está ya plenamente establecido en todos los países, sustituye el sellado manual de pasaportes por una validación electrónica y biométrica que refuerza la integridad del cruce y garantiza una trazabilidad absoluta de los flujos migratorios.

La Policía Nacional destaca en un comunicado que el periodo de Semana Santa ha sido un momento clave para demostrar la eficacia del sistema, pues "no se ha registrado ninguna incidencia relevante".

Así, se ha gestionado la seguridad fronteriza de más de 3.700 vuelos, casi un 30 % del total de los programados por las distintas aerolíneas, con un incremento del 5% respecto al mismo periodo del 2025. EFE

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