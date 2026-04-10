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El ala francés Mamadou Touré renueva con el Barça hasta 2027

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Barcelona, 10 abr (EFE).- Mamadou Touré y el Barça han alcanzado un acuerdo para la ampliación del contrato del ala francés por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027, según ha informado este jueves el club catalán.

El jugador nacido en Sèvres (Francia), cuyo contrato expiraba a final de esta temporada, llegó al conjunto azulgrana en verano de 2022 procedente del ACCS francés para incorporarse inicialmente al filial. Su notable rendimiento, sin embargo, le abrió rápidamente las puertas del primer equipo, con el que debutó el 2 de febrero de 2023 ante el Ribera Navarra.

A sus 24 años, ya plenamente asentado en la primera plantilla, donde esta temporada ha disputado 28 encuentros y ha anotado cinco goles bajo las órdenes de Javi Rodríguez, Touré afrontará su quinta campaña en el club catalán.

Su renovación se suma a las de Eric Martel, anunciada este jueves hasta 2027, así como a las de Adolfo Fernández (2028), Matheus Rodrigues (2028) y Juan José Camacho 'Catela' (2027), dentro de la estrategia de la secretaría técnica de dar continuidad y estabilidad a la posición de ala. EFE

avm/gmh/fc

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