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La selección cierra la temporada ante Finlandia con debuts de Pachu, Míchel y Santa Cruz

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Redacción deportes, 9 abr (EFE).- España vuelve a las pistas este viernes, dos meses después de proclamarse campeona de Europa tras vencer a Portugal en el Europeo de Fútbol Sala y todo está listo para que la selección cierre su temporada con los amistosos frente a Finlandia en la localidad finlandesa de Nokia, que marcarán los últimos partidos de la campaña 2025-2026.

El Agco Power Arena acogerá ambos encuentros, programados este viernes y sábado a las 17.30, hora peninsular española.

Este jueves, los internacionales completaron su primer entrenamiento en el escenario de los partidos. La sesión, marcada por la intensidad, sirvió al seleccionador Jesús Velasco para ultimar los detalles ante el choque ante Finlandia.

Estos amistosos supondrán, salvo contratiempo de última hora, además el debut como internacionales absolutos de los alas Pachu (Osasuna Magna Navarra), Míchel (Jaén Paraíso Interior) y Santa Cruz (O Parrulo), quienes buscarán consolidarse en la plantilla tras la exitosa Eurocopa.

España y Finlandia se han enfrentado en siete ocasiones, con un balance de seis victorias españolas y una derrota, 30 goles a favor y seis en contra.

Entre los encuentros más destacados figuran la clasificación para el Europeo de 2004 en Las Rozas (13-0), los amistosos de 2018 en Pontevedra (3-1) y Ferrol (5-1), y la única victoria finesa en Vantaa en 2019 (1-0).

España respondió con contundencia en el resto de partidos, incluyendo la clasificación para el Mundial 2019 en Zielona Gora (4-1) y el amistoso de Tomelloso en 2022 (3-1).

La lista de jugadores está formada por los siguientes jugadores:

. Porteros: Fabio Alvira (Córdoba Patrimonio de la Humanidad) y Antonio Navarro (Quesos El Hidalgo Manzanares).

. Cierres: Boyis (Viña Albali Valdepeñas) y Adrián Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida).

. Alas-cierres: Míchel (Jaén Paraíso Interior) y Ricardo (ElPozo Murcia Costa Cálida).

. Alas: Cecilio (Movistar Inter); Novoa (O Parrulo), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior), Eric Martel (Barça) y Pachu (Osasuna Magna).

. Alas-pívots: Esteban (Jaén Paraíso Interior) y Sergio González (Barça).

. Pívot: Santa Cruz (O Parrulo). EFE

jmd/cmm

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