Las cuadras líderes, en las primeras matrículas de 2026 en el Hipódromo de San Sebastián

San Sebastián, 8 abr (EFE).- El Hipódromo de San Sebastián ha publicado este miércoles las matrículas para la primera jornada de carreras de caballos de 2026 en su recinto municipal, del jueves 16 de abril, con la presencia de representantes de los dos propietarios con más ganancias en España en las últimas temporadas, la yeguada Rocío de Íñigo Gómez Pineda y la cuadra Mediterráneo de José María Maldonado.

Rocío, campeona de la tabla de propietarios de manera ininterrumpida entre 2020 y 2025, puede presentar a uno de sus mejores caballos, “Bulnes”, en la cita principal de esta reunión inaugural, una milla dotada con 6.000 euros para el vencedor. En una prueba para potros de tres años, “Contesa” y “Laguna” podrían lucir sus colores verde y blanco.

La cuadra Mediterráneo, segunda de la clasificación en España en los últimas campañas, actual líder de la misma en busca de su primer entorchado, también cuenta por inscripciones para estas dos carreras. Dos ejemplares acostumbrados a los grandes premios en los 1.600 metros, “Goodmood” -laureado en el Torre Arias- y “Naxos” -el mejor en el Carudel-; la potranca debutante de tres años “Biniveca”, para los 1.400 metros.

Los dos jockeys con contrato con ambos propietarios, el checo Václav Janácek, ligado a Rocío, y el madrileño Jaime Gelabert, estarán también en San Sebastián.

En total, son 65 los elementos matriculados para cinco carreras (13 de media), una importante cantidad para el hipódromo donostiarra, que prolongará dos semanas más esta mini campaña de primavera, antesala de la clásica temporada estival de junio a septiembre. Todas las jornadas servirán de base para los juegos hípicos Quíntuple Plus y Lototurf. EFE

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