Espana agencias

Las cuadras líderes, en las primeras matrículas de 2026 en el Hipódromo de San Sebastián

Guardar

San Sebastián, 8 abr (EFE).- El Hipódromo de San Sebastián ha publicado este miércoles las matrículas para la primera jornada de carreras de caballos de 2026 en su recinto municipal, del jueves 16 de abril, con la presencia de representantes de los dos propietarios con más ganancias en España en las últimas temporadas, la yeguada Rocío de Íñigo Gómez Pineda y la cuadra Mediterráneo de José María Maldonado.

Rocío, campeona de la tabla de propietarios de manera ininterrumpida entre 2020 y 2025, puede presentar a uno de sus mejores caballos, “Bulnes”, en la cita principal de esta reunión inaugural, una milla dotada con 6.000 euros para el vencedor. En una prueba para potros de tres años, “Contesa” y “Laguna” podrían lucir sus colores verde y blanco.

La cuadra Mediterráneo, segunda de la clasificación en España en los últimas campañas, actual líder de la misma en busca de su primer entorchado, también cuenta por inscripciones para estas dos carreras. Dos ejemplares acostumbrados a los grandes premios en los 1.600 metros, “Goodmood” -laureado en el Torre Arias- y “Naxos” -el mejor en el Carudel-; la potranca debutante de tres años “Biniveca”, para los 1.400 metros.

Los dos jockeys con contrato con ambos propietarios, el checo Václav Janácek, ligado a Rocío, y el madrileño Jaime Gelabert, estarán también en San Sebastián.

En total, son 65 los elementos matriculados para cinco carreras (13 de media), una importante cantidad para el hipódromo donostiarra, que prolongará dos semanas más esta mini campaña de primavera, antesala de la clásica temporada estival de junio a septiembre. Todas las jornadas servirán de base para los juegos hípicos Quíntuple Plus y Lototurf. EFE

fg/sab

Últimas Noticias

Llamamiento a voluntarios para una batida en busca de un desaparecido en La Vera

Infobae

El Senado debatirá simplificar trámites para la renovación automática y digital del DNI

Infobae

La investigadora Isabel Caballero, premio a la excelencia de la Observación de la Tierra

Infobae

El PP frena en el Senado la moción del PSOE en apoyo al no a la guerra de Sánchez

Infobae

Un fallo en el voto telemático del Senado provoca retrasos en el Pleno y obliga a llamar a los senadores uno por uno

Un fallo en el voto telemático del Senado provoca retrasos en el Pleno y obliga a llamar a los senadores uno por uno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

ECONOMÍA

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Así debes incluir las ventas de Wallapop en la declaración de la Renta 2026

Qué se sabe realmente del peaje que Irán quiere cobrar en Ormuz y cómo puede afectar a los buques españoles

Hacienda devolverá menos este año: hasta 7,7 millones de españoles les saldrá a pagar la declaración de la renta

Esto dice la ley sobre los impuestos que pagan los extranjeros por comprar una casa en España

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla investigados por la Justicia en Andorra: acusados junto a otros futbolistas por la compra de relojes de contrabando

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid