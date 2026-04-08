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La vicepresidenta de Aragón confía en el "guiso a fuego lento" para el pacto PP-Vox

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Zaragoza, 8 abr (EFE).- La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, se ha mostrado este miércoles convencida de que el "guiso a fuego lento" para llegar a un pacto entre PP y Vox que permita revalidar la presidencia de Aragón a Jorge Azcón "acabará bien".

Vaquero ha reconocido que ya han pasado dos meses desde que se celebraron las elecciones autonómicas en Aragón y más de un mes desde que se constituyó el nuevo parlamento aragonés, pero ha insistido en que la fecha límite para la investidura es el 3 de mayo y, por tanto, hay margen para alcanzar "el mejor de los acuerdos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta no ha revelado ningún detalle de las negociaciones, que ha asumido personalmente Azcón, pero ha hecho hincapié en que se trabaja "con mucha mesura y mucho cariño" para lograr "un buen acuerdo", por el interés de todos los aragoneses.

En ese sentido, ha insistido en que hay margen para el acuerdo y en que la discreción no está reñida con la transparencia y ha remarcado que en el momento en que se produzcan reuniones físicas que se puedan contar, y que supongan por tanto un avance, se comunicará.

"El presidente Azcón ya se preocupa de cumplir con su compromiso de tener el mejor gobierno y de seguir con ese guiso a fuego lento", ha apostillado.

Además, ha restado importancia a que haya o no nuevo gobierno para el 23 de abril, Día de Aragón, al ser una festividad que se celebra todos los años. "Independientemente de que haya gobierno o no constituido, lo celebraremos con el rigor y la festividad que merece este día para todos los aragoneses", ha zanjado. EFE

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