Bustinduy fía la convalidación de la prórroga de los alquileres a la presión social

Madrid, 08 abr (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha dicho este miércoles que confía en que la presión social de los propios votantes del PP, Vox y otros grupos que rechazan la prórroga de los alquileres haga que estos terminen apoyando la medida en el Congreso.

"Confío de manera absoluta en que con esa movilización que se está produciendo ningún grupo podrá justificar su voto en contra", ha señalado el ministro en una rueda de prensa, en la que ha asegurado que "hasta el PP va a ver que el coste político es inasumible".

Después de que los 'populares' hayan rechazado en las últimas horas reunirse con Sumar para dialogar sobre el decreto ley que contiene esta prórroga, así como el límite del 2 % para la actualización anual de rentas, Bustinduy ha afirmado que el PP "no tiene ningún argumento real" para oponerse a su convalidación y se ha declarado "muy optimista" con que esta se produzca.

Según ha explicado, los datos demoscópicos muestran un "apoyo mayoritario a estas medidas y muy significativo entre los votantes del PP y Vox" y "según pasen los días y se conozca más la medida los datos seguirán aumentando".

El ministro ha apuntado que, desde que el Consejo de Ministros aprobó este decreto, el pasado 20 de marzo, ha habido una "auténtica avalancha de solicitudes" de arrendatarios para acogerse a la prórroga y una web del Sindicato de Inquilinos recibió medio millón de visitas en 24 horas.

El decreto ley, que deberá convalidarse en el Congreso en mayo, permite que los inquilinos pidan una prórroga adicional de hasta dos años para contratos de vivienda habitual que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

La prórroga no es automática, sino que el arrendatario debe solicitarla, por ejemplo mediante burofax o correo certificado, con constancia de la comunicación.

Bustinduy también ha garantizado que no solo se va a "implicar" él en sacar el decreto adelante, sino que también lo harán otros ministros y los cuatro grupos parlamentarios que lo apoyan.

"Todas las manifestaciones públicas del Gobierno han reconocido que el Gobierno va a defender a una ese decreto y cuando lo saquemos adelante también celebraremos la victoria a una", ha argumentado.

A su juicio, ha empezado ya una "campaña organizada" por parte de los lobies y "grandes operadores financiaros" en contra de esta prórroga, pero ha hecho hincapié en que será la "fuerza social" la que va a determinar el resultado del choque de intereses. EFE