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Suben denuncias y víctimas y menos órdenes de protección por violencia machista en 2025

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Madrid, 31 mar (EFE).- Más denuncias, un ligero aumento de víctimas y menos órdenes de protección concedidas son los principales indicadores de la violencia de género en España en 2025, año en el que se presentaron 204.342 denuncias, un 2,64 % más que en 2024; hubo 185.188 víctimas, el 0,70 % más, y 47.944 órdenes de protección adoptadas, un 2,68 % menos.

Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que este lunes ha publicado su estadística anual que señala que cada día del año pasado se presentó una media de 559 denuncias (fueron 544 en 2024) y hubo 507 mujeres víctimas (502 mujeres en 2024 y 533 en 2023).

El 71,61 % de las denuncias las interpuso la propia víctima; el 16,25 %, la policía; el 7,07 %, se debieron a parte de lesiones; el 3,11 % las interpusieron terceros y un escaso 1,96 % los familiares de la víctima.

El 61,64 % de las víctimas eran españolas y el resto, extranjeras.

Un total de 20.977 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor en 2025, un 12,60 % más que en 2024, es decir tomaron esta decisión once mujeres víctimas de cada cien (11,33 %). 

De ellas, un 10,17 de las españolas y un 13,19 % de las extranjeras.

En 2025 descendieron las órdenes de protección solicitadas por las víctimas (47.944, un 2,68 % menos). De ellas, fueron acordadas 32.840 y se denegaron otras 14.851, un 1,22 % y un 6,2 % menos que en 2024, respectivamente.

 El 61,4 % de las víctimas que solicitaron protección (24.683) eran españolas y un 0,9 % del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 se dictaron 60.942 sentencias por asuntos de violencia de género, y las condenatorias aumentaron del 80,55 % de 2024 al 82,36 % en 2025. En concreto fueron 50.190 las condenatorias y 10.752 absolutorias.

Un año más, el mayor porcentaje de condenas se dio en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer (92,93 %), seguido de las audiencias provinciales (79,96 %) y, en último lugar, los juzgados de lo penal (72,2 %).

Los juzgados de menores enjuiciaron a 417 delitos relacionados con violencia contra la mujer, 75 más que en 2024 cuando fueron 342, y se impusieron medidas en el 91,85 % de los casos.

En todo 2025 las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) fueron de 59.158 (frente a las 59.850 del mismo periodo de 2024), y las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (22.951) y la orden de alejamiento (22.845), seguidas de otras como la suspensión de la tenencia y uso de armas.

Por su parte, se dictaron 19.127 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal (en 2024 fueron 19.745).

De las dictadas, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (5.939), seguidas por las de la atribución de la vivienda (3.912), la suspensión del régimen de visitas (3.911) y la suspensión de la guardia y custodia (2.583).

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530 (el 48 %) fueron de enjuiciamiento inmediato. 

El número de personas enjuiciadas en estos órganos judiciales fue de 30.099. El 99,4 % fueron hombres y, de ellos, el 92,9 % fueron condenados. El porcentaje de condenadas es también muy elevado en el caso de las mujeres enjuiciadas (93,9 %), que en total fueron 180.

Los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se dio de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74 en el conjunto del país, el mismo que en 2024.

La tasa superó a la media nacional en Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunitat Valenciana (92,7), Canarias (90,3), Murcia (89,8), Andalucía (81,9), Comunidad de Madrid (78,9).

Las tasas más bajas se registraron en Castilla y León (48,4), Galicia (49,8), La Rioja (55,8), Asturias (58), Extremadura (58,5), País Vasco (59,9), Castilla-La Mancha (61,3), Cataluña (61,5), Aragón (64,9) y Cantabria (73,4). EFE

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