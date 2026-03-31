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España golea a Países Bajos y sella su billete al Europeo de Gales (0-3)

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Benidorm (Alicante), 31 mar (EFE).- La selección española de fútbol sub-19 certificó su clasificación para el Europeo de la categoría, que se celebrará este verano en Gales, tras superar a Países Bajos (0-3) en la última jornada de la Ronda Élite, disputada este martes en el estadio Guillermo Amor de Benidorm.

El equipo que dirige Paco Gallardo cerró esta fase de clasificación de forma impecable tras sumar un pleno de puntos ante Eslovenia, Finlandia y Países Bajos, anotar 11 goles y no recibir ninguno.

Países Bajos y España, vigente campeón y subcampeón de la categoría, llegaban a este decisivo duelo empatados a seis puntos, aunque al conjunto de Gallardo le bastaba el empate para asegurar la primera plaza gracias a la diferencia de goles.

El partido, tal y como se esperaba, fue muy igualado, sobre todo en la primera parte, en la que ambos equipos dispusieron de opciones para adelantarse en un marcador que no se movió.

Tras el descanso, un gran gol de cabeza del central cántabro del Racing de Santander Jorge Salinas, en el minuto 56, abrió el encuentro.

Países Bajos, formado en gran parte por jugadores del Ajax, tuvo su gran ocasión poco después en una acción en la que sus delanteros remataron hasta cuatro veces en el área pequeña, pero la defensa española logró despejar todos los intentos.

España, con su rival volcado en busca del empate, dispuso de espacios y sentenció el partido por medio del delantero del Villarreal Hugo López, que marcó a placer tras un pase desde la banda.

El equipo de Gallardo cerró la victoria a dos minutos del final con un nuevo gol del canario Ousmane Diallo, del Borussia Dortmund, que empujó a la red un pase de Thiago Pitarch, del Real Madrid. EFE

pvb/nhp

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