Casimiro: "El equipo ha sabido sufrir"

Lugo, 28 mar (EFE). Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, destacó la “fortaleza mental y física” de sus jugadores para sobreponerse a un mal inicio de partido para terminar ganando con claridad al Baxi Manresa.

“Empezamos con falta de confianza en ataque, cometiendo muchas pérdidas en el primer cuarto. Eso no nos ayudó a hacer nuestro juego porque no tuvimos demasiada claridad en ataque, además de que Manresa estaba haciendo una gran defensa”, analizó.

“En el segundo cuarto fue clave que, cuando el partido se estaba poniendo muy difícil y de mucha exigencia física, nos fuéramos al descanso con esa mínima diferencia al descanso. Eso fue fundamental, el equipo ha sabido sufrir”, continuó.

El preparador breoganista, además, señaló que en los últimos dos asaltos su equipo “se vino arriba” gracias a su mayor acierto en ataque.

“En cuanto empezamos a meter de fuera, fuimos nosotros mismos y también defendimos mucho mejor. En el rebote hicimos un trabajo extraordinario”, incidió Casimiro, que aplaudió “la reacción” de su equipo después de estar 14 puntos abajo.

“Le doy mucha importancia a que hayamos conseguido volver al partido porque estábamos atascados, jugando inseguros, sin confianza y cometiendo muchas pérdidas. Por eso tiene un mérito enorme que hayamos vuelto al partido”, sentenció. EFE

La Cibeles, la Sagrada Familia y la Torre del Oro apagan sus luces en la Hora del Planeta

Victoria de Jorge Martín en la carrera 'sprint'

Los amigos de Cazorla y Esteban cierran el centenario del Real Oviedo

100-81. El UCAM Murcia tritura al Surne Bilbao desde el triple y afianza la tercera plaza

Temas del día de EFE España del domingo 29 de marzo de 2026

Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

