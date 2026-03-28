Casimiro: "El equipo ha sabido sufrir"

Lugo, 28 mar (EFE). Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, destacó la “fortaleza mental y física” de sus jugadores para sobreponerse a un mal inicio de partido para terminar ganando con claridad al Baxi Manresa.
“Empezamos con falta de confianza en ataque, cometiendo muchas pérdidas en el primer cuarto. Eso no nos ayudó a hacer nuestro juego porque no tuvimos demasiada claridad en ataque, además de que Manresa estaba haciendo una gran defensa”, analizó.
“En el segundo cuarto fue clave que, cuando el partido se estaba poniendo muy difícil y de mucha exigencia física, nos fuéramos al descanso con esa mínima diferencia al descanso. Eso fue fundamental, el equipo ha sabido sufrir”, continuó.
El preparador breoganista, además, señaló que en los últimos dos asaltos su equipo “se vino arriba” gracias a su mayor acierto en ataque.
“En cuanto empezamos a meter de fuera, fuimos nosotros mismos y también defendimos mucho mejor. En el rebote hicimos un trabajo extraordinario”, incidió Casimiro, que aplaudió “la reacción” de su equipo después de estar 14 puntos abajo.
“Le doy mucha importancia a que hayamos conseguido volver al partido porque estábamos atascados, jugando inseguros, sin confianza y cometiendo muchas pérdidas. Por eso tiene un mérito enorme que hayamos vuelto al partido”, sentenció. EFE
