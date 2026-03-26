Desarticulan un clan familiar de Cantabria por blanquear más de 1,5 millones de la droga

Santander, 26 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Cantabria a once personas de un clan familiar que supuestamente blanqueó más de 1,5 millones de euros procedentes de drogas y armas, después de los registros que se llevaron a cabo la semana pasada en Santander, Torrelavega y Castañeda.

La operación, que se inició el pasado verano en la comarca cántabra del Besaya tras detectarse la posible circulación de armas de fuego ilegales en el entorno de un mismo clan familiar, ha permitido descubrir una presunta organización dedicada a la distribución de droga al menudeo con varios puntos activos en esa zona y en Santander.

Tras los registros efectuados en seis domicilios, locales anexos y empresas, se han intervenido cerca de 100.000 euros en metálico, cinco armas de fuego y varias armas blancas, munición, diferentes drogas, y unos 2,5 kilos de joyas de oro y diversa documentación, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La organización contaba, además, con 22 vehículos, algunos de ellos de alta gama, 16 inmuebles y terrenos, todos ellos intervenidos, y con 32 cuentas bancarias, que se ha pedido bloquear.

Durante las detenciones se detuvo a otra persona, identificada en las inmediaciones de uno de los inmuebles registrados, que, no teniendo relación con los hechos, tenía en vigor una orden de búsqueda y detención. EFE