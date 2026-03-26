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Cantabria no registra ningún incendio forestal activo

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Madrid, 26 mar (EFE).- Cantabria no registra ningún incendio forestal activo a primera hora de la mañana de este jueves, ha informado el Gobierno de Cantabria a los medios de comunicación.

No obstante, se mantiene el nivel 2 del operativo de extinción de incendios en Liébana, Nansa y Campoo-Los Valles.

El Ejecutivo regional ha afirmado que "casi con toda seguridad" se desactivará todo el operativo al mediodía de este jueves. EFE

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