Blackstone y el grupo Birla adquieren la franquicia india RCB por 1.780 millones

Nueva Delhi, 26 mar (EFE).– La franquicia de críquet Royal Challengers Bengaluru (RCB), de la India, ha sido adquirida por un consorcio liderado por el grupo Aditya Birla y la firma Blackstone por un valor récord de 1.780 millones de dólares, según informó la entidad vendedora, United Spirits Limited (USL).

La transacción, realizada íntegramente en efectivo, representa el precio más alto pagado por un equipo de la Indian Premier League (IPL), superando la reciente venta de los Rajasthan Royals por 1.630 millones de dólares.

El acuerdo incluye tanto la sección masculina como la femenina de la franquicia.

Según datos de USL, subsidiaria del gigante británico Diageo plc, el valor del activo se ha multiplicado por dieciséis desde su adquisición original en 2008 por 111,6 millones de dólares.

El nuevo grupo propietario integra al conglomerado industrial Aditya Birla Group, cuya presidencia del equipo asumirá Aryaman Vikram Birla, el grupo mediático Times of India, Bolt Ventures (del inversor estadounidense David Blitzer) y Blackstone.

"La IPL se ha transformado hasta convertirse en una potencia deportiva mundial que ha cambiado la fisonomía del críquet indio, generando un valor inmenso para la India", dijo al referirse al acuerdo con el RCB, el presidente del Grupo Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla.

De acuerdo con los reglamentos de la Junta de Críquet de la India (BCCI), la operación conlleva el pago de una tasa de transferencia del 5 % del valor bruto de la transacción, lo que supone un ingreso de aproximadamente 90 millones de dólares para el organismo rector, según el marco regulatorio vigente.

Para la consultora Houlihan Lokey, los RCB son la marca más valiosa del torneo, con un valor de 269 millones de dólares, permitiendo múltiplos de ingresos de hasta 22 veces, superiores a los registrados en las principales ligas de fútbol europeas.

La operación se produce tras la confirmación del críquet como deporte olímpico para Los Ángeles 2028. Según los términos del acuerdo comunicados a los reguladores, la venta está sujeta a la ratificación de la Comisión de Competencia de la India (CCI). EFE