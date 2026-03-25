Un detenido en una operación antiterrorista de la Policía Nacional en Palma

(Actualiza la NA3047 con nueva información)

Palma, 25 mar (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona en una operación antiterrorista desarrollada este miércoles en Palma, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

El arresto se ha llevado a cabo en un domicilio situado en el edificio de viviendas del número 3 de la calle Gabriel Maura de la capital balear.

La intervención forma parte de una investigación de la Comisaría General de Información y ha contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma.

La detención se encuadra en una causa declarada secreta que supervisa la Audiencia Nacional.

En el dispositivo han participado también agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de Guías Caninos. EFE