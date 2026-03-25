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Rubén Burgos: Ilusión sí, presión ninguna

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Valencia, 25 mar (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, aseguró antes de enfrentarse este jueves al Duran Ensino de Lugo, en los cuartos de final de la Copa de la Reina, que afrontan el torneo con ilusión pero sin ningún tipo de presión.

"No sé las opiniones externas o del entorno. Nosotros no nos hemos visto favoritas en las anteriores competiciones y tampoco en esta. Cada temporada es diferente pero tenemos humildad y realismo en nuestra cabeza y en el vestuario y sabemos que hay equipos muy buenos y los ha habido siempre. Rivales súper exigentes y mucha igualdad en la competición, más aún en un torneo corto como este", explicó en una rueda de prensa.

"No lo vemos de manera diferente, sí que llegamos con muchas ganas, con mucha exigencia, ilusión sí, presión ninguna", añadió Burgos, que desveló que Cristina Ouviña es duda por una inflamación en una rodilla.

El técnico recalcó que la "experiencia" que han acumulado les ha enseñado que "la Copa solo pasa por prepararse para el primer rival" aunque dijo que espera hacerlo bien en el torneo de Tarragona y darle "alegrías" a su afición. "Nos apetece nuestra mejor versión y mostrar ese deseo y ese hambre", destacó.

Burgos admitió que ha sido hasta ahora una temporada complicada y recalcó lo muchos cambios que ha vivido la plantilla.

"Eso hace que la estabilidad no sea sencilla y pone en valor el trabajo del cuerpo técnico y de las compañeras para la integración pero cuanto más tiempo pasa un grupo humano junto puedes encontrar sensaciones más de equipo dentro y fuera de la pista porque un equipo es todo eso, son las sinergias y las relaciones personales. Vamos mejorando, esperamos estar a un buen nivel y ojalá sea el mejor de la temporada", explicó

El técnico habló del impacto de la interior Khaalia Hillsman, llegada hace apenas un mes. "Nos está dando sus capacidades, su juego de pintura, rebote. Es experta. Intentaremos que nos ayude y ayudarla a ella. Seguro que suma. Ha tenido muchos cambios de equipos pero creo podemos hacer que luzca y que nos haga un poco mejores de lo que somos", admitió.

Respecto al equipo de Lugo recalcó que ha creado "problemas" a todos los equipos de la Liga y que está arriba en la clasificación "meritoriamente" y destacó la figura de Alicia Flórez, que juega en el conjunto gallego cedida por el Valencia.

"Estamos orgullosos del crecimiento de Alicia, que está liderando en la posición de base y de escolta al equipo y desarrollando su juego, no podía ser de otra manera con su mentalidad y su capacidad. Era el objetivo de esta cesión y está luciendo y eso habla bien de ella, primero, y de nuestro club", completó.

Burgos analizo al Ensino y apuntó que lidera la liga en rebotes ofensivos y que juega a un ritmo alto con transiciones rápidas. "Las pívots corren muy bien de canasta a canasta y eso nos exigirá un buen trabajo de emparejamientos y de balance y controlar el rebote, pero nosotros somos el equipo que más rebotes defensivos coge", resaltó.

El técnico pidió cuidar las pérdidas para no darles "ritmo" y no propiciar su juego a campo abierto. "Pero no solo tenemos que pensar en el 'scouting' rival sino en nuestros puntos fuertes y nuestra identidad. Queremos hacer un juego físico y seguir recibiendo pocos puntos y compartir la pelota en ataque", concluyó. EFE

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