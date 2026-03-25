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Redondo y Morant se reunirán con mujeres a las que no dejan ser cofrades en Sagunto

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València, 25 mar (EFE).- Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Ciencia, Diana Morant, se reunirán este jueves en València con representantes de las mujeres que quieren formar parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto (Valencia), que el pasado domingo votó mayoritariamente en contra de incluirlas en esta entidad religiosa.

La agenda oficial de La Moncloa apunta que la reunión con el Colectivo Semana Santa Inclusiva tendrá lugar a las 18:30 horas en la sede de la Delegación del Gobierno y en la misma también estará su titular, Pilar Bernabé, quien también es secretaria de Igualdad en el PSOE.

La citada cofradía ha vuelto a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la Semana Santa del municipio, tras la votación de parte de los 1.700 cofrades de la misma celebrada el pasado domingo, lo que podría hacerles perder la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El colectivo de la Semana Santa Inclusiva lleva desde 2022 intentando que se apruebe la entrada de las mujeres en la Cofradía de la Purísima Sangre, organizadora de la Semana Santa del municipio, y tras la votación del domingo estudiarán si llevan a los tribunales el rechazo a esa entrada.

Según explicó este lunes su portavoz, Blanca Ribelles, en la última Junta extraordinaria de la Cofradía celebrada para votar su admisión, de los 1.700 cofrades, votaron casi 400, de los que 114 votaron sí y 267 que no.

El Ayuntamiento de Sagunto ha anunciado que seguirá apoyando el "normal desarrollo" de los actos de la Semana Santa saguntina 2026 tras la decisión de la cofradía y ha apelado al "diálogo y al consenso" para que, en cumplimiento del marco legal actual, la entidad religiosa "lleve a cabo los cambios necesarios".

Por su parte, Ana Redondo ha asegurado que su Ministerio estudiará la posibilidad de recurrir los estatutos de la cofradía en el registro de entidades religiosas al incumplir la Constitución por la "discriminación" de las mujeres en las procesiones de Semana Santa en el municipio.

Asimismo, el Gobierno ha anunciado que iniciará los trámites para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunto como Fiesta de Interés Turístico Nacional -que ostenta desde 2004-, después de que la citada cofradía se manifestara nuevamente en contra de que las mujeres procesionen.EFE

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