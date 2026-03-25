Kiat Lim se marcha de València después de varias reuniones y visitar el Nou Mestalla

Valencia, 25 mar (EFE).- El presidente del Valencia, Kiat Lim, se marchó este miércoles de Valencia después de una visita de dos días en la que ha mantenido varias reuniones relacionadas con la planificación deportiva y en la que ha visitado las obras del Nou Mestalla.

Kiat Lim llegó a la capital del Turia el lunes tres meses después de su última visita, cuyo motivo fue la Junta General de Accionistas, y el martes visitó la Ciudad Deportiva de Paterna junto al exconsejero Joey Lim.

Lim permaneció en las instalaciones deportivas durante varias horas en las que se reunió con el director general de fútbol Ron Gourlay y con Carlos Corberán. También presenció una parte del entrenamiento del equipo, en el que saludó a jugadores y cuerpo técnico.

Antes de poner rumbo al aeropuerto para volver a Singapur, el hijo de Peter Lim se pasó este miércoles por el Nou Mestalla para ver el avance de las obras, cuya finalización está prevista para verano de 2027. Lo hizo con el director general del Valencia, Javier Solís, y el director de operaciones e infraestructuras del club, Christian Scheneider, entre otros.

Así, Kiat Lim se marchó sin ver a su equipo jugar en directo, como en sus otras tres anteriores visitas. EFE

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