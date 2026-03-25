Espana agencias

Cazorla regala una camiseta del Oviedo a León XIV

Guardar

Ciudad del Vaticano, 25 mar (EFE).- El papa León XIV saludó este miércoles, en la plaza de San Pedro del Vaticano, a una delegación del Real Oviedo encabezada por su presidente, Martín Peláez, y su leyenda Santiago Cazorla, quienes regalaron dos camisetas del club al pontífice.

La delegación carbayona acudió al encuentro con León XIV con motivo de la celebración de su centenario, en una semana en la que tiene además programados otros eventos festivos.

Después de la tradicional audiencia que el papa ofrece cada miércoles, saludó durante unos minutos a los asturianos y posó para una foto con las alrededor de 50 personas, entre jugadores de la primera plantilla masculina y femenina, así como directivos, que formaron la expedición, en un acto que el club solicitó con motivo del ascenso a primera división cosechado en 2025.

Cazorla y Peláez saludaron personalmente al pontífice y le regalaron dos camisetas, la primera equipación de la presente temporada y la edición especial, azul celeste, del centenario, con la serigrafía León XIV 2026.

Este jueves 26 de marzo el Real Oviedo cumplirá oficialmente 100 años. El sábado, debido a que no se disputa jornada de LaLiga al ser el parón de selecciones, el club organizó un partido entre los amigos de Santi Cazorla y los del exportero Esteban Suárez. EFE

(vídeo)

Últimas Noticias

Sener liderará el diseño del primer satélite de defensa europeo para órbitas ultrabajas

Infobae

La proporción de accidentes de tráfico con muertos y heridos sube un 11 % en Semana Santa

Infobae

Quiles, recuerda de buen grado Austin; Morelli con ganas de conocer un trazado nuevo

Infobae

Aplazado el desahucio de un vecino de un bloque de Barcelona ante la presión ciudadana

Infobae

Alta velocidad Madrid-Barcelona cayó en cuarto trimestre, primera vez tras liberalización

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos años de cárcel para

Dos años de cárcel para un fontanero que cobró 6.700 euros a una clienta para arreglar una avería y se fue a los pocos días sin acabar la obra

Condenan a un cabo del Ejército de Tierra que se presentó borracho a un servicio de armas: admitió haberse tomado dos cervezas la noche anterior

Estonia investiga el impacto de un dron procedente de Rusia en una central eléctrica y convoca una reunión de emergencia, pero adelanta que no era el objetivo

Combate con frío extremo en Noruega y misiones nocturnas con fuego real: el ejercicio ‘Cold Response 26′ en el que participó el Ejército de Tierra

Sánchez defiende su ‘no a la guerra’ en el Congreso: “Aznar nos arrastró a Irak porque quería que el presidente de EEUU le invitara a un puro”

ECONOMÍA

Si tu contrato de alquiler

Si tu contrato de alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir a tu casero una prórroga: “No se puede negar, pero no es automática”

La cuota de solidaridad: la medida de la Seguridad Social para rentas elevadas en 2026

Virginia López, abogada: “El trabajador no es un problema ni un gasto, es una inversión”

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”