Cazorla regala una camiseta del Oviedo a León XIV

Ciudad del Vaticano, 25 mar (EFE).- El papa León XIV saludó este miércoles, en la plaza de San Pedro del Vaticano, a una delegación del Real Oviedo encabezada por su presidente, Martín Peláez, y su leyenda Santiago Cazorla, quienes regalaron dos camisetas del club al pontífice.

La delegación carbayona acudió al encuentro con León XIV con motivo de la celebración de su centenario, en una semana en la que tiene además programados otros eventos festivos.

Después de la tradicional audiencia que el papa ofrece cada miércoles, saludó durante unos minutos a los asturianos y posó para una foto con las alrededor de 50 personas, entre jugadores de la primera plantilla masculina y femenina, así como directivos, que formaron la expedición, en un acto que el club solicitó con motivo del ascenso a primera división cosechado en 2025.

Cazorla y Peláez saludaron personalmente al pontífice y le regalaron dos camisetas, la primera equipación de la presente temporada y la edición especial, azul celeste, del centenario, con la serigrafía León XIV 2026.

Este jueves 26 de marzo el Real Oviedo cumplirá oficialmente 100 años. El sábado, debido a que no se disputa jornada de LaLiga al ser el parón de selecciones, el club organizó un partido entre los amigos de Santi Cazorla y los del exportero Esteban Suárez. EFE

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