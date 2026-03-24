Bustinduy pide "presión por tierra, mar y aire" para aprobar la prórroga de alquileres y ofrece a Junts negociar

La preocupación por la posibilidad de que cientos de miles de personas pierdan su vivienda impulsó al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a pedir un apoyo firme y movilización pública ante decisiones políticas que podrían tener consecuencias sobre la vida de los inquilinos, según publicó Europa Press. Bustinduy se refirió a los intentos de expulsión de vecinos de un bloque en Madrid por la no renovación de contratos de alquiler, un ejemplo que colocó en el foco de las medidas legislativas que intenta impulsar el Gobierno para evitar situaciones similares y proteger a los sectores vulnerables.

De acuerdo con Europa Press, durante su intervención, el titular de Derechos Sociales expresó la urgencia de aprobar la prórroga de los alquileres incluida en el plan anticrisis del Gobierno, cuya convalidación se discutirá en el Congreso. Bustinduy afirmó estar dispuesto a participar en negociaciones abiertas con Junts y con el resto de formaciones parlamentarias para alcanzar los consensos necesarios, subrayando que "negociará el tiempo que haga falta" para garantizar medidas habitacionales que respondan a las necesidades de millones de personas.

Europa Press detalló que el ministro solicitó una presión social intensa, utilizando la expresión de movilizarse “por tierra, mar y aire”, dirigida especialmente a presionar a los grupos de derecha que, en su opinión, bloquean la aprobación de la prórroga de alquileres. Bustinduy manifestó su expectativa de que la presión ciudadana haga inviable que algún grupo parlamentario “pueda votar a favor de los especuladores y de quienes están echando a la gente de sus casas y en contra de la ciudadanía española”.

El medio consignó que Bustinduy se dirigió también a los partidos de derecha, advirtiendo que quienes se opongan a la prórroga de alquileres “se situarán en una situación difícil”. El ministro cuestionó la idea de que esta problemática no afecta a los votantes de la derecha y advirtió que apoyar intereses de “lobbies” que, según él, se benefician de la crisis, traería un “alto precio” político.

Bustinduy, según reportó Europa Press, argumentó que el Gobierno “ha hecho su trabajo” para salvaguardar a los inquilinos frente a los efectos adversos derivados de la guerra de Irán. Apuntó que no encuentra justificación en la “cerrazón” de los partidos de derecha, quienes, según sus palabras, están dando “la espalda a sus propios votantes”.

El enfrentamiento con el Partido Popular (PP) ocupó un espacio central en el discurso del ministro, como recogió Europa Press. Bustinduy recordó que medidas análogas a la prórroga de alquileres fueron respaldadas por el PP durante las crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania, llegando a aprobar legislaciones similares en cuatro ocasiones. Ante esto, exigió explicaciones públicas sobre el cambio de postura y preguntó directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, si en el contexto de la reciente convocatoria de elecciones autonómicas decidirá solicitar el apoyo de Alberto Núñez Feijóo para la medida, dado que, según el ministro, más de 360.000 andaluces podrían “estar en riesgo de perder sus casas”.

La situación de Andalucía merece especial atención en el relato de Bustinduy, quien preguntó: “Quiero preguntarle al señor Moreno Bonilla si su primera decisión de campaña electoral va a ser echar a 360.000 andaluces a la calle, si se va a aliar con la ultraderecha de Vox”, de acuerdo con la información de Europa Press. El ministro insistió en que el riesgo de desahucio no distingue entre votantes y criticó con fuerza la negativa del bloque conservador a colaborar en la aprobación del decreto.

La aprobación de la prórroga de alquileres forma parte del plan anticrisis del Ejecutivo y, según cifras proporcionadas por Bustinduy durante el acto en Madrid recogido por Europa Press, podría beneficiar a hasta dos millones de personas en todo el país. El ministro defendió la importancia de una respuesta política coordinada e instó a los representantes parlamentarios a considerar la magnitud del impacto social que tendría la no aprobación de la medida.

La reunión que mantuvo Bustinduy con vecinos afectados por posibles expulsiones reiteró el enfoque social de la propuesta del Gobierno. Europa Press relató que el ministro trasladó su apoyo a las familias y resaltó que el Ejecutivo busca garantizar la protección de los inquilinos ante los riesgos derivados de factores internacionales, como la guerra de Irán, así como de los vaivenes económicos.

El debate sobre la prórroga de alquileres evidencia una confrontación marcada entre el Gobierno y los grupos de derecha, según reportó Europa Press. El ministro situó a estos partidos en el centro de la controversia, acusándolos de actuar a favor de los intereses de determinados sectores económicos en detrimento de la ciudadanía. Bustinduy remarcó la necesidad de que los partidos reconsideren sus posiciones y se alineen con las demandas sociales y ciudadanas expresadas por los colectivos de afectados por las subidas de alquiler y los desahucios.

En este contexto, el Gobierno busca sumar el respaldo de fuerzas como Junts, con quienes Bustinduy reiteró su total apertura al diálogo. Según indicó Europa Press, el objetivo es alcanzar la validación legislativa de un decreto que constituye una pieza clave de la estrategia de protección social frente a la crisis habitacional. El ministro insistió en que la disposición al acuerdo permanece abierta durante todo el tiempo que sea necesario para garantizar la adopción de las medidas previstas.

Europa Press enfatizó que la presión ciudadana representa, para Bustinduy, una herramienta fundamental para conseguir que ninguna formación parlamentaria opte por condicionar la continuidad de la protección de los arrendatarios. El mensaje dirigido al conjunto de los grupos políticos subraya la gravedad social del problema y la exigencia de respuestas urgentes para quienes se encuentran ante la amenaza de perder sus hogares.

El medio detalló que el debate parlamentario sobre la convalidación de la prórroga de alquileres continuará los próximos días, en un contexto de tensión por las posiciones enfrentadas y con la expectativa puesta en la capacidad de la movilización ciudadana por influir en el desenlace legislativo. Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene para los inquilinos afectados y para el conjunto de la sociedad que observa la evolución de las decisiones políticas sobre el derecho a la vivienda.