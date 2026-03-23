Sumar pide movilización social salvar la prórroga de alquiler: La vivienda es clave para que la izquierda remonte

El contenido de la cumbre celebrada en la Cámara Baja esta semana reflejó la determinación de Sumar y sus aliados al exigir que la vivienda se coloque de manera prioritaria en la agenda política, especialmente con la mirada puesta en los comicios generales venideros. Según consignó el medio Europa Press, esta reunión sirvió de espacio para que los ministros y dirigentes de la coalición impulsaran la movilización ciudadana, con el objetivo de asegurar la prórroga de los contratos de alquiler y reafirmar que la defensa de este sector es un elemento estratégico para la izquierda de cara a futuros retos electorales.

Europa Press detalló que participaron figuras destacadas como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, junto a titulares de varias carteras, incluidos Ernest Urtasun (Cultura), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Sira Rego (Juventud e Infancia) y Mónica García (Sanidad). La asistencia se amplió con dirigentes del espacio plurinacional como Antonio Maíllo (IU), Alberto Ibáñez (Compromís), Vicenç Vidal (Més per Mallorca), Candela López y Gemma Tarafa (Comuns), Lara Hernández (Sumar) y otros integrantes del grupo, además del candidato de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo. La celebración de esta cumbre sucedió tras una acción coordinada de los ministros de Sumar en el último Consejo de Ministros, en la que reclamaron incluir controles a los beneficios extraordinarios de grandes empresas y la prórroga de los alquileres hasta 2026 dentro de los planes anticrisis del Gobierno.

Durante el encuentro, Díaz argumentó que los logros más recientes en materia de vivienda no se habrían alcanzado sin la participación de Sumar y subrayó la necesidad de colocar el acceso a la vivienda como tema central del debate político, dada la existencia de diferencias con el PSOE sobre las soluciones propuestas para la crisis habitacional. Informó Europa Press que la vicepresidenta segunda reconoció una fuerte confrontación con el Partido Socialista en jornadas previas y enfatizó la urgencia de articular la movilización para salvaguardar la vigencia de la prórroga de alquileres una vez que llegue al Congreso.

Díaz propuso consolidar alianzas con sindicatos de inquilinos y organizaciones sociales para fortalecer la presión desde la sociedad civil. Advirtió, además, que formaciones como Junts, PP y Vox deberán hacerse responsables si rechazan el decreto vinculado a la regulación de los alquileres. Sostuvo que el acceso a la vivienda se perfila como la cuestión determinante en la próxima campaña electoral y afirmó que los avances en este entorno pueden evitar que opciones de extrema derecha capitalicen el descontento existente.

Según Europa Press, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, consideró imprescindible la acción de Sumar en el Ejecutivo, argumentando que el PSOE suele adoptar posturas más débiles ante ciertos intereses económicos. Urtasun destacó como tarea prioritaria la regulación del mercado de alquiler y del sector energético, e instó a Junts a reconsiderar su posible voto contrario al decreto sobre alquileres cuestionando el impacto que tal decisión tendría sobre los intereses de la ciudadanía catalana. Además, recomendó utilizar el debate sobre la vivienda para evidenciar, según su visión, la falta de propuestas sociales de Vox, al que acusó de ser un partido alineado con los propietarios a pesar de buscar consolidar el voto de los trabajadores.

El titular de Cultura también señaló que los recientes desencuentros en el Gobierno legitiman la estrategia de Sumar, al considerar que los vetos autoimpuestos resultan ineficaces y que la legislatura exige la presentación de propuestas valientes. Según expresó en la reunión, resulta necesario convocar a la sociedad para la defensa activa del decreto que extiende los contratos de alquiler.

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, defendió la postura adoptada por los ministros del grupo minoritario y afirmó que el objetivo de presionar en el Consejo de Ministros era limitar los márgenes empresariales y, especialmente, implementar medidas para aliviar la presión sobre los salarios afectados por el incremento en los precios del alquiler. Ante las críticas sobre la estrategia de presión, García ironizó al decir que toda táctica que implique un ahorro de entre 400 y 600 euros para las familias resulta bienvenida, y prometió un esfuerzo sostenido a fin de lograr la aprobación parlamentaria de la prórroga de los alquileres. Asimismo, consideró que la alternativa de la izquierda tiene proyección política duradera y destacó la diversidad y capacidad de acción del espacio político de Sumar.

En la cumbre también emergió la comparación sobre la atención dada al tema de la vivienda dentro del Gobierno. Según consignó Europa Press, tanto Mónica García como Antonio Maíllo subrayaron que el presidente Pedro Sánchez habría dedicado insuficiente tiempo al decreto de la vivienda, en contraste con el esfuerzo dedicado por los miembros de Sumar. Ambos remarcaron la conveniencia de impulsar una movilización social que respalde la prórroga de los alquileres y acusaron a PP y Vox de desatender la problemática del acceso a la vivienda. Maíllo en particular argumentó que solo mediante el fortalecimiento de la agenda social se puede frenar el avance de la derecha.

Según declaraciones posteriores recogidas por Europa Press, Sira Rego explicó que el trabajo se orienta a ajustar la correlación de fuerzas mediante la negociación del decreto de vivienda e instó a Junts y PNV a tomar posición sobre si apoyan a los inquilinos o a los propietarios. Pablo Bustinduy, también presente, denunció que los empresarios han reaccionado negativamente al decreto y apeló a la participación de ciudadanos con diversidad de orientación ideológica para apoyar la prórroga de los alquileres.

En la misma línea, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, valoró el papel de Sumar como catalizador de decisiones en el Ejecutivo y destacó que la coalición habría influido en los cambios de postura del PSOE en materia de vivienda durante la presente legislatura. Alberto Ibáñez insistió en que la acción de la izquierda debe traducirse en medidas concretas que disminuyan los gastos básicos, especialmente el costo de la vivienda y la energía, y criticó la visión del PSOE sobre el alcance de las políticas sociales.

El diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, centró su intervención en la necesidad de que la vivienda sea el eje de la acción política para contrarrestar las desigualdades sociales y subrayó la importancia de lograr avances hasta el final de la legislatura. A lo largo del encuentro, miembros de la coalición emitieron reiterados reproches hacia el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien Yolanda Díaz calificó de alinearse con intereses externos en referencia a la supuesta influencia del expresidente estadounidense Donald Trump y le reprochó su postura ante el actual Ejecutivo.

El medio Europa Press reportó que la consigna general de la cumbre giró en torno a la relevancia de la vivienda como factor determinante tanto para la cohesión social como para la competitividad electoral de la izquierda, insistiendo en la urgencia de movilizar apoyos y asegurar el mantenimiento de medidas extraordinarias para prorrogar los contratos de alquiler más allá de 2026.